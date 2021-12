No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El día después de que el Poder Ejecutivo publicara y defendiera en el Parlamento un nuevo decreto que hace cambios en la regulación del sector forestal, continúan las repercusiones políticas en torno al proyecto de ley de suelos de prioridad forestal presentado por Cabildo Abierto (CA). Esta iniciativa —ya votada en la Cámara de Diputados— no se trató ayer en la Comisión de Ganadería del Senado, pero en la sesión del Senado de este martes se acordó convocar a una nueva sesión el miércoles para votar el proyecto; tanto CA como el Frente Amplio (FA) entienden que están los votos para aprobarlo.

Los votos del FA y los de CA suman 16 en 31, por lo que se obtendría la mayoría necesaria para la aprobación, siempre y cuando todos los senadores de la fuerza de izquierda levanten la mano. Sin embargo, en diálogo con El País, el exvicepresidente Danilo Astori sostuvo que si bien “hay una posición del FA tomada” acerca de apoyar el proyecta de CA, el texto “tiene problemas y desde Asamblea Uruguay propusimos otros caminos”.

“Con este decreto que se presentó hay una posibilidad de buscar acuerdos que, por un lado, tengan en cuenta las posiciones que se han defendido en el proyecto de ley y, por otra parte, tengan en cuenta que limitar simplemente por una ley la posibilidad de definir la superficie forestal del país no es la mejor solución desde el punto de vista productivo”, dijo Astori. Agregó que no cree que exista “una definición a corto plazo sobre el proyecto” y que tiene “reparos” por “razones productivas y de conveniencia para la economía nacional”.

Más allá de la postura de Asamblea Uruguay, este martes, el senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez dijo en la radio Sarandí que en la bancada de senadores del FA se acordó avanzar en la votación del proyecto, en el entendido de que el decreto y la ley son “complementarios”.

Defensores del decreto

El ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, y el senador blanco Sebastián da Silva cuestionaron la propuesta de CA, socio de la coalición de gobierno, y defendieron la postura del Poder Ejecutivo.

Peña dijo que el gobierno trabajó en la nueva regulación para el sector forestal desde “octubre de 2020”, es decir, antes incluso de que se aprobara a fines del año pasado el proyecto de CA con los votos de este partido y del FA en Diputados. Este martes en el programa Desayunos informales de Teledoce, señaló que el objetivo del decreto publicado el lunes fue controlar “todo lo que pasa por encima de 100 hectáreas para un ordenamiento del crecimiento de la forestación”, e incluir dentro del “radar ministerial” los proyectos por debajo de ese nivel de hectáreas, que hasta ahora quedaban por fuera, aspecto que consideró “un reclamo atendible”.

Según Peña, “no es materia de una ley cambiar los requisitos técnicos [ni definir] dónde se puede plantar o no”. Si bien reconoció que CA mantiene la “inquietud” por el tema de la forestación y quiere votar su proyecto, “están conformes con el decreto, que supera desde lo ambiental la propuesta” del socio de la coalición.

Además, el ministro apuntó contra el artículo 2 del proyecto, que limita las áreas de forestación a 10% del territorio nacional, un tope que aún deja margen para crecer en plantaciones. “Esa ley va a generar mayor concentración, que es una de las debilidades del desarrollo forestal”, indicó. En esa misma línea, el senador blanco Da Silva también apuntó al artículo 2, que, según sostiene, “cuotifica el área de producción [forestal]”. “Entendemos que son medidas de carácter kirchnerista. El gobierno K es adicto a poner cuotas a la producción, y eso en Uruguay no existe”, sostuvo.

Defensores del proyecto de ley

Por su parte, el senador de CA Guillermo Domenech defendió la necesidad de que el proyecto se vote en el Parlamento y cuestionó la postura del presidente Luis Lacalle Pou, que se mantiene firme en la idea de vetar la ley en caso de que se apruebe. Según dijo este martes en Sarandí, desde CA esperan que “si el proyecto se aprueba el presidente revise esa exposición, porque el presidente en algún momento va a tener que caminar por la cuenca lechera y explicarles a los pequeños productores que se aprobó una normativa que permite prácticamente la erradicación de estas actividades y la expulsión de los protagonistas de la misma”.

Domenech dijo que dentro de la coalición siempre hubo “discrepancias”, aunque está el compromiso de cumplir con el acuerdo electoral. Sin embargo, adelantó que “en estos temas en los que tenemos una posición diferente vamos a mantener las posiciones que sostenemos” y “lo hacemos con la absoluta convicción de que es lo bueno para el país”.

El senador explicó que “detrás de todo esto tenemos plantas de celulosa instaladas en el suroeste del país”. A su entender, “para maximizar sus ganancias es imprescindible que la materia prima esté ubicada en las cercanías y eso exige forestar los departamentos de Colonia, San José, Florida, Flores y, eventualmente, Soriano”. “Hasta el momento eso no ha sucedido porque hay normativas departamentales que han protegido las explotaciones tradicionales de esas zonas, que son de carácter agrícola lechero y ganadería intensiva o semiintensiva”, explicó.

Puntualizó que “con este decreto ya no se habla de prioridad forestal, sino de aptitud forestal, y eso tiene prácticamente 99,9% de los suelos del país”. Ahora, con esta normativa “se puede llegar a forestar hasta 200.000 hectáreas del suroeste del país, que comprende la cuenca lechera: vamos a sustituir esas tradicionales explotaciones por la forestación”, expresó.

El cabildante aclaró que no están “en contra de la forestación”, sino que sostienen que se debe hacer “en aquellos terrenos que no tienen aptitud agrícola ganadera, [que] son unos cuatro millones de hectáreas que no están mínimamente forestadas”, y dejar que la zona de la cuenca lechera del país “siga realizando esas explotaciones tradicionales que constituyen la mayor parte de los ingresos del país por exportaciones”.