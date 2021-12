El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este jueves que desde el mediodía del miércoles “se han desatado incendios forestales y de campo en distintos puntos del país”. El Sinae, basado en información proporcionada por la Dirección Nacional de Bomberos, destacó cuatro eventos de este tipo como los “más relevantes hasta el momento”: un incendio en Neptunia norte, en Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, que se inició el miércoles y en el que hasta este jueves “han resultado afectadas nueve hectáreas”; otro en Salinas sur, también en Ciudad de la Costa; se inició el mismo día y hasta el momento afectó cuatro hectáreas; un tercer incendio se produjo en la zona del Fortín de Santa Rosa, en Canelones, donde desde el miércoles de noche se estaba trabajando “para lograr controlarlo”; el cuarto y más extenso es en la localidad de Algorta, Río Negro, en la ruta 25 a la altura del kilómetro 61, en el que “hasta el momento se estiman entre 1.200 y 1.500 hectáreas de monte y vegetación afectadas”.

En el caso del incendio en El Fortín, la ruta Interbalnearia no fue cortada, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó un tuit sobre las 16.00 recomendando a los conductores que utilizaran un camino alternativo por las rutas 101, 8 y 11. El fuego había comenzado el miércoles y logró ser controlado, pero se reavivó sobre el mediodía de este jueves, pasando del sur al norte de la Interbalnearia y llegando hasta Villa Argentina, dijo a El País el alcalde de Atlántida, Gustavo González.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos y cuadrillas municipales junto a personal del Municipio de Atlántida. También se envió un helicóptero y una retroexcavadora al lugar. Pablo Benítez, director de Comunicaciones de Bomberos, dijo a la diaria que hubo “mucha concentración de humo” y “llamas muy intensas”. En suma, expresó que en algunos sectores afectó la vegetación “a nivel vertical. O sea que agarra los árboles hasta la máxima altura y eso genera mayor carga de fuego”.

Además, algunos vecinos de la Costa de Oro se organizaron en las redes sociales para colaborar con los bomberos.

En el caso de Algorta, se están viendo afectadas unas 5.000 hectáreas, informó en una conferencia de prensa el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.

Según el jefe departamental, “la situación es de una extrema gravedad” y el incendio es “muy grande”, pese a las tareas llevadas a cabo por el personal de Bomberos. 1.200 de las hectáreas afectadas pertenecen a la empresa Montes del Plata.

Por su parte, Benítez acotó que “es el más complejo que tenemos en Uruguay porque son de 1.000 a 1.200 hectáreas forestadas que se van afectando”. “Tenemos varios recursos apostados allí y enviamos más hoy. Debido a la disposición de la vegetación y la topografía, es complejo poder contenerlo”, agregó.

Militares del Batallón 9 de Fray Bentos y cerca de 50 bomberos de otros puntos del país arribaron el jueves a Algorta para colaborar en las tareas contra el avance del fuego.

Con fin de año cada vez más próximo y el aumento de las temperaturas, se produjeron varios incendios los últimos días. El martes, personal de Bomberos y del Ejército trabajaron para apagar el incendio que se produjo en una granja de eucaliptus en Tacuarembó, a la altura del kilómetro 395 de la ruta 5.

Benítez informó que en la noche del miércoles hubo 84 incendios al mismo tiempo.

Incendios, el 30 de diciembre, en El Fortín de Santa Rosa. Foto: Alessandro Maradei

A su vez, desde el jueves y hasta este viernes rige una ola de calor anunciada por el Inumet en la zona oeste, noroeste y norte del país, para donde se prevén máximas de 34 grados y mínimas de 20.

Sinae activó Protocolo de Coordinación General

El Sinae también informó este jueves que a partir “de la detección de los mencionados focos” se activó el “Protocolo de Coordinación General del Sinae”, que “define el marco de gobernabilidad de la respuesta y regula la organización y la secuencia de responsabilidades, acciones y procedimientos que debe adoptar el Estado uruguayo para responder a emergencias y desastres súbitos, de acuerdo a su nivel de impacto efectivo o esperado, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en la coordinación interinstitucional y garantizar el flujo de información fiable y oportuna”. Según este protocolo, la respuesta se mantiene en el nivel departamental, a través de los Comités Departamentales de Emergencias y sus respectivos Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, “quienes coordinan las acciones de respuesta”, informó el Sinae.

En este marco participan efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos en las tareas de extinción, la Fuerza Aérea Uruguaya junto a empresas forestales colaboran con aviones, desde el Instituto Uruguayo de Meteorología “se continúa con el seguimiento de la situación a través de la emisión diaria del índice de riesgo de incendios forestales” y desde las secciones de apoyo a emergencias del Ejército “se sigue a disposición en caso de que las capacidades de la Dirección Nacional de Bomberos se vean superadas”.

También colaboran las intendencias, los municipios y la Dirección Nacional de Emergencias, facilitando maquinaria, equipamiento, combustible y otros insumos.

Recomendaciones

El Sinae advierte que el riesgo de incendios forestales “siempre aumenta en la temporada estival, a causa de las altas temperaturas y el uso de montes y bosques de manera recreacional”, y que este año “las perspectivas de temperaturas por encima de lo normal y de déficit hídrico aumentan aún más el riesgo de incendios forestales”. “Como es sabido, la mayor parte de los incendios forestales y de campo (98%) es producto de la acción humana. Generalmente, un descuido, una imprudencia al encender fuego y la imposibilidad de control posterior suelen ser las causas más habituales”, añade el comunicado del Sinae.

Por esta razón se exhorta a la población “a extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones: no encender fuego en lugares no habilitados; hasta finales de abril de cada año, no utilizar pirotecnia en zonas donde haya material combustible vegetal, como campos y playas, y no arrojar colillas encendidas o cualquier otro elemento encendido desde los vehículos.

Además, el Sinae exhorta a realizar fogones seguros, y en caso de ser testigos de un incendio forestal, dar aviso a través del 911, alertar a los vecinos y trabajar en forma conjunta con ellos, y para evitar el avance de las llamas “limpiar el área de elementos combustibles hasta que llegue la respuesta de los bomberos”.