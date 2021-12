No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con el respaldo de la coalición, opiniones contrarias de legisladores del Frente Amplio (FA) y reparos del PIT-CNT, en una sesión extraordinaria la Cámara de Representantes discute este martes desde las 13.00 el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que, en líneas generales, implica la obligación de que las organizaciones de empleadores y trabajadores tengan personería jurídica.

El proyecto está compuesto por ocho artículos y establece la implementación de un Registro de Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores dentro del MTSS. La obtención de la personería jurídica se debe tramitar ante el Registro, lo que incluye brindar ciertos datos: “objeto de la organización según estatutos”, “nivel de actuación y alcance territorial de la organización”, “forma de afiliarse o desafiliarse de la organización y condiciones para ser elector o elegible”, así como la información de sus representantes y los estatutos -original y copia- autenticadas por escribano público.

El artículo 7 es el que provocó mayores reparos por parte de la central de trabajadores que, expresamente, solicitó que se retirara, pero el pedido no fue atendido. Esta disposición establece que los sindicatos que no posean personería jurídica “no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización”. Semanas atrás, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en diálogo con la diaria que no están de acuerdo “con el hecho de que se condicione una cuestión que nosotros tenemos conquistada por la Ley de Libertad Sindical, y previamente en múltiples convenios colectivos, en un país donde hay afiliación voluntaria al sindicato”.

Durante el debate legislativo, desde el FA se advirtió sobre “la autonomía” de los sindicatos “para decidir sobre la administración de sus recursos”, y que la disposición podría generar la aparición de “sindicatos amarillos”. Gabriel Otero, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) sostuvo: “Quien llegue primero con la personería jurídica, ¿es el reconocido? Si mañana aparece un sindicato amarillo, hay que ver qué garantías tienen quienes representan y quiénes tienen la historia, además, del movimiento obrero”, para que “no corran ningún tipo de riesgo”.

En la discusión en el plenario de Diputados, Cabildo Abierto pedirá que se incorpore otra obligación, que no tendría apoyo del resto de la coalición: que las elecciones internas de los sindicatos sean con voto secreto, según informó El País este martes. Pablo Mieres, ministro del MTSS, había dicho a la diaria que este lineamiento no fue incluido en el proyecto de ley porque “es parte de la negociación que se hizo en el Consejo Superior Tripartito” y, a su vez, debido a que es un tema “donde la OIT [Organización Internacional del Trabajo] no tiene una posición muy definida” .