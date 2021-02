El Poder Ejecutivo definió que su representante en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) –que reemplazará al Mercado Modelo y está previsto que se inaugure el 22 de febrero– sea la ingeniera agrónoma Adriana Zumarán, que ocupará el cargo de secretaria general dentro de la estructura. Así, queda finalizada la disputa en torno a la UAM que se originó cuando llegó al Parlamento la ley de presupuesto, que incluía un artículo que pasaba el control del proyecto que lleva adelante la Intendencia de Montevideo (IM) al gobierno.

Eso quedó descartado tras las negociaciones en el Parlamento y se terminó acordando una fórmula intermedia, que contemplaba un representante del Ejecutivo dentro de la UAM. La elección de Zumarán fue celebrada en Twitter por el senador blanco Sebastián da Silva: “Mi primer trabajo fue hacer la zafra del durazno en la chacra del ‘Panza’ Zumarán. Desde aquel lejano 1990 estaba entre las plantas Adriana Zumarán. Se recibió de agrónoma y dedicó toda su vida a la granja”.

La designada es hija de Alberto Zumarán, histórico dirigente del Partido Nacional (PN) fallecido en agosto de 2020 y que fuera candidato a presidente en 1984 y 1989. Adriana Zumarán se desempeñaba hasta ahora como administradora de la Quinta Zumarán, ubicada en Rincón de Melilla.

A finales de noviembre y tras varias instancias de negociación, la bancada de la coalición de gobierno llegó a un acuerdo con la oposición y la IM respecto de la forma de gobernanza de la UAM: la comuna designa al presidente –en diciembre nombró al exjerarca Daniel Garín, con pasado en el Ministerio de Ganadería– y el Poder Ejecutivo, al secretario general. Además, se estableció que estas personas deben mostrar “idoneidad” para la función. En ese momento, Da Silva explicó: “Debe ser gente del palo, no un dirigente que no salió electo diputado. La materia es muy específica, frutas y verduras, no puede venir un tecnócrata a inventar nada”.

La IM comunicó que está previsto que el nuevo parque alimentario, ubicado en La Tablada, al oeste de Montevideo, comience a funcionar el lunes 22 de febrero. La UAM implicó una inversión de unos 100 millones de dólares en un predio de 95 hectáreas, que contará, además de con un mercado de frutas y hortalizas, con un mercado polivalente (cereales, lácteos, carnes y flores, entre otros) y una nave de actividades logísticas.