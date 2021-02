El 8 de enero, la Intendencia de Rocha resolvió contratar a la fundación A Ganar para desarrollar el “gerenciamiento de recursos humanos” para un programa socioeducativo de temporada, para que preste servicios “de higiene ambiental y otros emergentes relativos a la temporada estival”. A Ganar obtuvo ese contrato mediante un llamado a licitación que la comuna rochense llevó a cabo el 29 de diciembre de 2020; el plazo de presentación de propuestas vencía el 8 de enero. Entre la presentación y el cierre del llamado, apenas hubo un día hábil -30 de diciembre-, porque desde el 31 de diciembre hasta el 7 de enero el edificio de la Intendencia estuvo cerrado. Este llamado fue publicado en la página web de esa comuna.

Tal como consignó la diaria, ediles y el diputado del Frente Amplio (FA) por Rocha Gabriel Tinagilini cuestionaron que el secretario general de la intendencia, Valentín Martínez Vicentino, haya participado en diversas instancias de este llamado a licitación, incluso como integrante de la comisión asesora de adjudicaciones. Esto porque su hermana, Verónica Martínez Vicentino, es la vicedirectora y jefa del departamento técnico de A Ganar.

Tinaglini solicitó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que se expida sobre esta licitación, “tanto por los aspectos formales de la misma como por la posible conjunción de intereses personales” del secretario general Valentín Martínez Vicentino.

En diálogo con la diaria, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez (Partido Nacional, PN), justificó la realización de ese llamado. “Se trató de un proceso de licitación pública abreviada”, al cual se presentó “un solo oferente”, y por esa razón “no hubo otra alternativa que adjudicar a esta fundación o haberla declarado desierta”, sostuvo el jerarca. Umpiérrez dijo que se trata de “una contratación por la temporada de verano y a demanda de lo que estaba ocurriendo en algunos balnearios, que fueron dejados en situación calamitosa por la administración saliente”.

Otro aspecto “positivo” de esta contratación, sostuvo, es la reducción de la carga salarial en relación a las contrataciones que realizó la última administración frenteamplista. “El precio por funcionario resulta mucho más barato que cualquiera de las formas de privatización de servicios de espacios verdes que tuvo el FA en la administración pasada, donde el promedio de salarios rondaba los 54.000 pesos por funcionario contratado, y aquí es 25.767 pesos”, argumentó.

Umpiérrez admitió el vínculo familiar entre el secretario general de la comuna rochense, Valentín Martínez Vicentino, y la jefa técnica y vicedirectora de A Ganar, Verónica Martínez Vicentino, pero dijo que no estaba al tanto de la situación. “No sabía que ella era subdirectora de A Ganar”, dijo el intendente al respecto. Además, sostuvo que Verónica Martínez “no es ejecutiva”, sino que “ejerce funciones técnicas”. “Si hubiésemos querido hacer algo malo, al menos hubiéramos sacado del medio al secretario general” en el llamado, disparó.

Para el intendente de Rocha, la Jutep no cuestionará este procedimiento, más allá de los lazos de consanguineidad entre los involucrados. “La Jutep plantearía reparos si fuera afectado el erario público y aquí no está siendo afectado, sino que por el contrario, como lo demuestran los costos de las contrataciones, estamos trabajando a favor del erario público”, argumentó. En caso de que la Jutep observe esta licitación, “nos atendremos a ello, pero yo no veo que haya conjunción de intereses, porque no hubo ningún trabajo deliberado para beneficiar a esta organización”.

Umpiérrez también defendió la contratación de la fundación A Ganar, que en los últimos meses ha celebrado contratos con diversos organismos, incluyendo a varias intendencias nacionalistas. “Esta fundación tiene cerca de 15 años de creación y trabajó siempre para diversos organismos en los gobiernos del FA y nunca fue objetada en ninguna parte; no entiendo por qué no se cuestionó cuando ganó licitaciones en los gobiernos del FA y ahora sí se las hace en gobiernos del PN”, respondió.

Finalmente, el intendente rechazó que A Ganar sea utilizada para contratar a sus correligionarios, tal como plantea la oposición: “Fueron contratados 45 obreros y cinco capataces mediante un llamado público que se hizo a través de las redes y de los canales propios de la Intendencia. Nosotros no participamos en ese proceso, lo hizo la fundación”.