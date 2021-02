Cientos de inmigrantes cubanos se concentraron a lo largo de esta semana frente a la embajada de Nicaragua para reclamar soluciones ante la suspensión de los trámites de las visas debido al inminente cierre de la sede diplomática, que había sido anunciado a mediados del año pasado por el canciller Fernando Bustillo. Los denunciantes alegan que no fueron avisados en tiempo y forma de que el cierre se iba a producir en estos días, y varios de ellos compraron los pasajes para Nicaragua -un destino que suelen utilizar como escala para luego seguir hacia Cuba- por ser un requisito para la obtención de la visa, pero ahora están impedidos de viajar.

Desde la cancillería informaron que esta embajada pasará a “concurrir” desde Santiago de Chile, por lo que seguirá funcionando pero desde ese país, y simultáneamente Uruguay cerrará su sede en Managua (capital de Nicaragua), que pasará a funcionar desde Guatemala. Aunque desde el ministerio no dieron una fecha exacta, indicaron que estos cambios ya están “en proceso”. Asimismo, aclararon que la cancillería no tiene competencia en lo que respecta a los trámites ante esta embajada porque “las misiones extranjeras no están subordinadas a la cancillería uruguaya”. la diaria intentó comunicarse con la embajada de Nicaragua, pero no obtuvo respuesta.

Mary, una de las portavoces del grupo que se presentó ante la embajada, contó que compró su pasaje luego de que en la embajada le informaran que para tramitar la visa debía contar con uno. Según relató, el lunes se presentó en la sede diplomática con el boleto, cuando le informaron que ya no estaban haciendo ese trámite. “Les dije: '¿En qué medio anunciaron que la embajada iba a cerrar y que no iban a dar más visas?'. Si la embajada no va a dar más visas tiene que avisar con tiempo”, expresó. A través de los grupos de Whatsapp y Facebook, Mary supo que había muchos compatriotas en su misma situación, con pasajes adquiridos para el mes de febrero.

“Yo les dije que había muchas personas en la misma situación que yo y me dijeron que eso no era su problema, que ahora hay que tramitarla en Santiago de Chile o en Argentina. En Argentina nos dijeron que no se puede tramitar la visa en ese país; en Santiago de Chile, que sí, pero nos piden tantos requisitos que ni viviendo 20 años acá y siendo ciudadanos podemos ir”, afirmó Mary. Según explicó, la embajadora Emilia Torrez, que el martes salió unos minutos a conversar con los manifestantes, sostuvo que desde ahora el trámite se va a poder hacer de forma virtual, pero el enlace que les brindó, según relataron varios de los manifestantes, no funcionó.

“La embajadora nos dijo que lo podíamos hacer online y nos dio un link, pero cuando entramos a la página era una mentira, es un enlace que no es para eso. Nos volvimos a reunir con ella y nos dio otro link, pero fue otra mentira más. Mis compatriotas se sienten engañados, se sienten estafados”, aseguró Mary, y explicó que hay familias que compraron “cuatro o cinco pasajes, que son cuatro o cinco mil dólares”, y que en total hay cerca de 200 personas en esta situación. “Yo tengo pasaje para el 18. Somos 12 que nos vamos hasta con el perro, vamos para Nicaragua y de ahí para Cuba”, señaló.

“Queremos terminar con todo esto, que nos den un trato digno. Creo que nosotros somos libres de ir donde queramos si tenemos las posibilidades. Si nos hubieran avisado que iba a estar cerrado hubiéramos tomado otras medidas, no hubiéramos hecho nada a la fuerza”, alegó Mary. Señaló que una alternativa habría sido sacar pasaje directo a Cuba. “A veces uno va por Nicaragua porque es más barato, [allí] compramos ropa, compramos mercancía, y de esa forma nosotros llegamos a Cuba, le damos a la familia, podemos hasta vender y recuperar parte de la plata que hemos perdido en pasajes y cosas. Esto para nadie es un misterio; lo hace todo cubano que sale de este país y de cualquier otro”, manifestó.