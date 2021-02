Una fuerte discusión se generó este miércoles en el grupo de Telegram “Ciudadanos por la Verdad” respecto a las medidas recomendadas de cara a la manifestación de disidentes de la pandemia para reclamar un debate entre el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y lo que definen como “médicos independientes”. La marcha es conovocada por otro grupo con intereses similares, llamado “Uruguayos por la Verdad”.

La organización de la concentración, que es apoyada por Médicos por la Verdad, el médico Javier Sciutto, el excandidato presidencial Gustavo Salle y la filial local de la Organización Mundial por la Verdad (OMV), entre otros, pidió a quienes asistirán el viernes 12 a la Plaza de la Bandera que se mantengan una distancia de dos metros entre los asistentes, que permanezcan sentados, que lleven tapabocas y que se lo coloquen en caso de que la Policía lo pida, además de conformar un perímetro para dividir a los “aglomerados de los no aglomerados”. “Deben saber que si nos aglomeramos, estamos infringiendo la ley, por ende el cuerpo policial puede intimar a manifestantes a que se retiren, en caso de no seguir este precepto el manifestante puede tener problemas legales”, señala el comunicado.

Alen, uno de los integrantes del grupo de Telegram, dijo que en la última manifestación de la OMV, en la que participó Salle, “se presentó la disyuntiva de bozal sí o no. El doctor Salle lo resolvió por la vía de la libertad individual: el que quiera usar mascarilla usa mascarilla, el que quiera distancia toma distancia y el que no, no lo hace”. En este sentido, planteó que “este manifiesto de Uruguayos por la Verdad baja línea y no se pliega a la libertad que manifestación tras manifestación se reclama”, en las que “se ha gritado 'libertad, libertad' con la amplia mayoría sin bozal ni distanciamiento”, y se preguntó si “será lo mismo corear 'libertad' con un bozal y lejos de nuestros semejantes”.

Tras esta pregunta, la primera en responder fue Graciela: “Hay que ir igual. Yo no llevo bozal, la calle es de todos”, dijo, y pidió estar “unidos” ante “un ente asesino como la OMS”.

Pablo, otro de los participantes del grupo, comentó con ironía: “Acto del 12 de febrero. Se exige por los organizadores distanciamiento social, sentada y bozal en el bolsillo pronto por si cae la Policía. Las mismas medidas del GACH”. Luego, envió un audio anunciando que no concurrirá a la manifestación: “Yo estoy en dos grupos sociales en el cual íbamos a participar [...] y nos exigen que presentemos un discurso escrito. ¿Y cómo voy a presentar un discurso escrito si yo no voy a leer? Voy a decir lo que siento en el momento”.

Luego, dijo que habló con dirigentes sindicales que se vieron sorprendidos al enterarse que había que presentar un discurso que debería ser “aprobado o censurado” por la organización.

“Lo lamento, discúlpenme, no voy a participar del acto. Ciudadanos por la Verdad va a tener que decidir quién va a ser el orador, discúlpenme pero no estoy dividiendo ni nada, soy un hombre de principios. Y otra cosa: yo soy administrador del grupo, si alguien desea ser administrador en lugar mío, no hay ningún problema”, dijo, y concluyó deseando suerte a quienes vayan a la manifestación.

Tras los comentarios de Pablo, Agustín escribió: “Se adueñan de la marcha, ¿cómo una marcha por la verdad va a exigir bozal? Así sea en el bolsillo. A la marcha va gente adulta que sabe a lo que va”.

En ese momento, Graciela llegó con una posible solución: “Propuse hacer otra [manifestación] en la plaza chica y hablar... Todavía escucho voluntades y pregunto si alguien [está] de acuerdo”. Y continuó: “Ahí nos podemos reunir en Tred Vruces frente al monumento antes del acto… Yo voy a estar ahí, cada cual tome su decisión… los quiero cualquiera sea su posición frente a esto”. Junto al texto, dejó varios emojis de corazones.

Tras escuchar el audio de Pablo, Graciela le pidió que considere la alternativa “para juntarnos los que puedan y quieran con un mate”.

Pablo no respondió a Graciela pero siguió escribiendo. Se preguntó si “ayudamos al resto del pueblo dormido con un acto con distanciamiento social, sentados (quietos) y con un bozal en el bolsillo pronto para usar”.

Otra participante, María, dijo que ella es una “abuela despierta” y que hay que concurrir sin tapabocas para “demostrar que somos seres libres”.

Leo, que llamó “garch” al GACH, planteó que la decisión de los organizadores del evento es “una hipocresía total”. “Y hay algo peor”, comentó Pablo: “¿están hablando de que van a poner una cuerda para separar a los que están sentados del resto? Porque se está hablando de eso también, que van a poner una cuerda para separar a los que cumplen las medidas sanitarias del GACH, o sea que acatan al GACH, de las personas que están alrededor”.

“Quise exponer todo esto en el grupo de la OMV y bloquearon los mensajes. Son unos hipócritas”, denunció Leo.

Luego apareció Gab, quien pidió centrarse en que “todos queremos escrachar al GACH” y que “el discurso debe ser uno y fuerte”. “No se puede generar que hagan foco en otra cosa. Ellos buscarán el pelo al huevo para distorsionar nuestro discurso.”, indicó. “Entiendo claramente su postura y me encantaría hacerlo como dicen ustedes, pero es más probable perder credibilidad si se hace algún mínimo desacato a la dictadura esta”, agregó.

Miriam se quejó del accionar de Médicos por la Verdad, criticando que “se desvinculan de los actos” pero no dicen nada sobre “reuniones extraparlamentarias” acerca de cambios a artículos de ley. “Médicos por la Verdad Uruguay están pintados, salvo la pediatra”, expresó Adrián.

El debate también se produjo en el grupo Uruguayos por la Verdad, donde había más personas de acuerdo con el protocolo establecido. “Hay algo que hay que tener bien claro aquí, el objetivo, la meta. Es difícil estar unidos en una causa en común... Tienen que entender que la lucha es en común para todos, no es personal ni individual”, planteó Laura. En una línea similar estuvo Javier: “Dejemos todo en manos de los organizadores, nuestro propósito es que escuchen a Javier Sciuto y los demás que van a hablar, no cuestionamos nada, para eso está la organización”.

Cerca de las 19.30, uno de los administradores de Uruguayos por la Verdad anunció que cambiarían las pautas de la manifestación: “No se va a establecer un perímetro que divida a los manifestantes. Cada manifestante toma la responsabilidad personal de manifestarse: A) Aglomerado B) Con distancia social C) Sentados / parados”. Y añadió que “la directriz en la que no vamos a ceder va a ser la de una manifestación pacífica”.

Según pudo constatar la diaria, el grupo de Uruguayos por la Verdad cuenta con más de 2.200 suscriptores, el de Ciudadanos por la Verdad suma más de 400, el canal de Médicos por la Verdad Uruguay tiene más de 1.500 y el de OMV Uruguay -organización que este martes a la mañana se reunió con el PIT-CNT-, con 59.