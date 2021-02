El coronel retirado Eduardo Ferro había enviado un correo electrónico al Servicio de Retiros y Pensiones Militares el 29 de diciembre solicitando un “medio alternativo” para dar la fe de vida y poder percibir la jubilación, ante lo cual el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dio cuenta a la Justicia, según informó él mismo esta mañana en Desayunos informales, de Teledoce. El jerarca señaló que el represor, recientemente detenido en España, alegó que no podía presentarse en el consulado por estar prófugo de la Justicia.

“El 29 de diciembre el Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas [FFAA] recibió un correo electrónico de una persona que se notificaba como Ferro y pedía que se le habilitara un medio alternativo para dar la fe de vida, en virtud de que si iba al consulado iba a ser detenido, y se le dijo que no”, relató García, que enterado de la noticia hizo “lo que debía hacer: dar cuenta a la Justicia”. Sobre Ferro pesaba una orden de captura internacional, luego de no comparecer ante la Justicia uruguaya en la causa que investiga la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, ocurrida en julio de 1977.

García también se refirió al papel de las FFAA en la pandemia de coronavirus, y recordó que esta semana parte un avión Hércules a Estados Unidos con el propósito de traer cuatro ultrafreezers en los que se almacenarán vacunas de Pfizer. “Nuestro concepto de defensa nacional no es un concepto militar. La defensa no es un tema de los militares y los cuarteles, la defensa es un concepto político, institucional y ciudadano. La defensa nacional hoy es defender la salud de los uruguayos”, afirmó el jerarca, y consideró que es “notorio que hay una mayor cercanía de las FFAA con respecto a la ciudadanía, y viceversa”.

Para el ministro, el rol de las FFAA en la pandemia, “sumado a un respeto institucional por parte del gobierno y a no tener prejuicios, ha llevado a que haya una comunicación que no hace más que poner las cosas en su lugar”. “Que haya algunos que deshonraron el uniforme no quiere decir que la institución sea deshonrosa. Como ministro de Defensa yo estoy orgulloso de las FFAA del Uruguay”, manifestó.

García también se refirió al ciberataque que sufrió la Armada Nacional semanas atrás por parte de un hacker ruso; un tema por el cual comparecerá este lunes en la Comisión de Defensa del Senado, y reconoció que si bien la información sustraída no tenía carácter sensible, “es un alerta” para reforzar la seguridad. “Hoy es más peligroso que un cañón una tecla de computadora; puede cometer estragos en un país”, manifestó el jerarca, e indicó que la maniobra comenzó “por un hecho de esos de manual, que no debieran suceder: esos correos que le prometen ser feliz y rico si abre el archivo y no debe abrirlo”. “En el momento que lo abre, el cibercriminal se metió en la computadora y empieza a robar información”, narró.

Por otra parte, el titular de Defensa dijo haber recibido por parte del comandante en jefe del Ejército, en diciembre, la carta de represores que cumplen pena en Domingo Arena solicitando medidas alternativas a la prisión, y dijo haberla derivado al fiscal de Corte, por tratarse de un tema “estrictamente judicial”, sobre el que no quiso dar opinión.