Este viernes el Frente Amplio (FA) está de festejo por los 50 años de su fundación, pero dada la situación sanitaria habrá pocas actividades conmemorativas y en ellas no se convocará al público. A las 11.00 el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, brindará un mensaje desde el comité Liber Seregni de Paso de los Toros, y a las 19.00 habrá un homenaje a Seregni desde la Meseta de Artigas (Paysandú), donde fueron esparcidos sus restos.

Además, desde este viernes y hasta el domingo el FA llama a “contagiar la solidaridad” y llevar un kilo de alimento al comité de base más cercano para donar a las ollas populares. La iniciativa fue propuesta por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que en un video en su cuenta de Twitter señaló que “hay muchos comités que están bancando ollas” y “muchos frenteamplistas que están ayudando”.

En los 50 años de nuestro querido Frente Amplio, contagiá solidaridad. Llevá un alimento al Comité de Base que te quede más cerca.

#50añosfa#ContagiaSolidaridad pic.twitter.com/ZIyaITIeq2 — Carolina Cosse (@CosseCarolina) January 30, 2021

El sello de hoy

El FA publicó en sus redes sociales una lista en la que a cada número del guion de la cédula le corresponde un alimento diferente. “Es solamente para organizar y que no llevemos todos arroz. A mí me toca arvejas, no sé qué te toca a vos. Pero si te toca arvejas y querés llevar cocoa, llevá cocoa, pero llevá un kilo”, dijo Cosse en un video junto con Miranda, que compartió en Twitter. La intendenta señaló que contagiar solidaridad no es sólo llevar comida, y llamó a “ponerle una pequeña cartita” con un mensaje para que llegue “la carga frenteamplista”. Miranda agregó que es “un gesto político, solidario pero de compromiso”.

En tanto, este jueves en el Palacio Legislativo se hizo la presentación y el lanzamiento oficial del sello conmemorativo por el medio siglo del FA a cargo del Correo Uruguayo. En el evento Miranda recordó que en esa sala del Palacio Legislativo, hace 50 años, “un puñado de personas firmaba el acto constitutivo” y una serie de sectores y movimientos sociales y políticos confluían en la conformación de una fuerza política, “apostando a la democracia y a la construcción de la república”.

“Convencidos de que el camino de la política es discernir cuál es el rumbo de la sociedad. Esa fue la apuesta de nuestros fundadores, aquí, en este lugar. Y hoy, tras medio siglo, en el que toda la república y todos los partidos hemos pasado por tantos avatares, por muchos dolores y muchas prohibiciones y proscripciones, cuando supimos superar los procesos más oscuros que intentaron derrotar la república, junto a los demás partidos políticos que conforman el sistema democrático de este país queremos reafirmar una vez más una profunda vocación democrática”, sostuvo.

En tanto, Jorge Pozzi, ex diputado del FA y actual director del Correo Uruguayo, dijo que por la situación que está viviendo el país hoy están “limitados” para festejar, pero “esto sería una fiesta mucho más grande y mucho más importante si realimente el país estuviera en una situación de normalidad”. “En 35 años gobernamos Montevideo durante 30 años, gobernamos Canelones por 20 años y el país durante 15. Es verdaderamente una carrera muy importante. Habremos hecho cosas que están bien y cosas que están mal, pero el pueblo ha juzgado”, finalizó.

“A marcha camión”

A su vez, Rafael Michelini, secretario político del FA, dijo en una rueda de prensa que para él fue una jornada muy emotiva, porque vivió la fundación de chico, acompañando a su padre, Zelmar Michelini, y eran “momentos difíciles”. Recordó que un año después, a su hermana mayor, Elisa, se la llevaron presa. “Fueron momentos de lucha y de sacrificio, y a acá estamos, de pie, con un país distinto, mucho más democrático, y con el FA habiéndole dado los 15 años de mayor prosperidad e igualdad que tuvo el Uruguay en toda su historia”.

Consultado sobre cómo ve el rol del FA como oposición, Michelini dijo que marca “los errores del gobierno”, el cual frente a la pandemia “ajusta el sector público”, ve el déficit fiscal “en forma ideológica” y “no se da cuenta del momento que está pasando la gente”. Sostuvo que es un momento de “amparar y abrazar a la gente” y “el gobierno es insensible a ello”.

En relación a la juntada de firmas contra la ley de urgente consideración (LUC), Michelini dijo que “viene muy bien” y que esa ley “fue un atropello”, ya que “metieron unas cuantas leyes a marcha camión”. Agregó que la gente responde como lo hacen “los uruguayos”, con “protesta pacífica y firmando, contra 135 artículos de la LUC que debieron discutirse con mayor tranquilidad y tiempo”.

“Es una señal muy fuerte de que no nos van a atropellar, que a la democracia uruguaya la vamos a defender y que no se pueden pasar decenas de leyes así como así, en medio de una pandemia, sin que la gente pueda expresarse. Al PIT-CNT le dieron media hora en el Senado y media hora en la Cámara de Diputados. ¿A usted le parece? Nosotros no lo vamos a aceptar. La historia del pueblo uruguayo marca que defiende su sentido republicano y democrático con fuerza, y en este caso, firmando”, finalizó.