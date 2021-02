La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, consideró que el futuro directorio del Partido Nacional (PN), que se someterá a elecciones en marzo, debería estar integrado por referentes “de peso político” de los distintos sectores, mantener el equilibrio Montevideo-interior y apostar al fortalecimiento del partido. Entrevistada por Las cosas en su sitio de radio Sarandí, Argimón destacó la “muy buena gestión” del actual presidente del directorio, Pablo Iturralde, pero señaló que “el presidente se elige en la convención y será fruto de las negociaciones”.

Iturralde es el nombre que suena más fuerte en la interna blanca para la candidatura de consenso a la que pretende arribar el PN, de cara a las elecciones que se convocarán en marzo, aunque sin fecha determinada aún. En diálogo con la diaria, Iturralde confirmó que está manteniendo conversaciones con dirigentes nacionalistas por este tema y aseguró que pretende hablar con “diputados, senadores, intendentes, alcaldes, concejales, y fundamentalmente con los 500 convencionales, que son los que votan”. “Para mí lo importante es organizar la elección, tratar de darle continuidad y estabilidad a una conducción que sea renovada”, afirmó.

Aunque su candidatura aún no es oficial, Iturralde manifestó que “la presidencia en el directorio para cualquier blanco es un gran honor”, pero es “importante que eso surja de los militantes”. “Yo me siento un servidor del partido y voy a seguir trabajando para el partido, en ese lugar o en el que se me indique”, apuntó. Por otro lado, indicó que si bien “se está intentando buscar una lista de consenso, que no necesariamente tiene por qué ser una lista única” hay “compañeros que tienen ganas de eventualmente lanzar su propia lista, y eso tampoco está mal”; como es el caso de Jorge Gandini, tal como lo informó el sábado El Observador.

En diálogo con la diaria, Gandini afirmó que el wilsonismo ve con buenos ojos que Iturralde continúe en la presidencia del PN, y destacó que se trata de “un candidato dedicado exclusivamente” a esta tarea, “lo cual es muy importante”, y consideró que “ha venido actuando correctamente”. “Para los tiempos que vienen creemos que está capacitado y si es el candidato de consenso va a tener el respaldo político necesario”, manifestó.

No obstante, su sector, Por la Patria, maneja la posibilidad de presentar su propia lista con candidatos para el directorio, pero no para la presidencia. Según sostuvo Gandini, esto no es por una “disconformidad” con los lugares que se podrían dar a su sector en la lista “oficial”. “En las primeras conversaciones que hubo se nos ha manifestado que Por la Patria tendría un lugar en esa lista que corresponde a los convencionales que obtuvimos en la elección pasada, o sea que contemplados estaríamos, pero nos parece más saludable abrir más la lista”, explicó.

“Se ha intentado hacer listas únicas en otras oportunidades y termina habiendo otras. Nosotros queremos manifestar un perfil propio, nos parece una oportunidad adecuada para manifestarlo con la identidad que nos representa. Por la Patria tiene sus convencionales, que le aseguran un lugar, y veremos si hay otros compañeros, de otros departamentos, que nos van a acompañar”, agregó Gandini, y aclaró que se trata de una “opción” que se definirá cuando estén claros los “detalles operativos” de las elecciones. Según indicó, las fechas tentativas que se manejan son el 13 o el 20 de marzo.

Si bien la candidatura de Iturralde parece recoger un consenso amplio en filas nacionalistas, aún hay listas que están estudiando otras posibilidades. El senador Amín Niffouri (lista 404) dijo a la diaria que su agrupación “todavía está en una charla interna para ver a quién apoya”, y que la idea es llegar a los primeros días de marzo con “un sondeo final de lo que piensan los compañeros”. Personalmente, consideró que la gestión de Iturralde “ha continuado en la línea de los que han estado anteriormente y ha sido buena, ha sido correcta”.

En tanto, en tiendas del sartorismo hay incertidumbre sobre los pasos que dará su líder, Juan Sartori, debido a la falta de comunicación que tiene con sus diputados, Álvaro Dastugue y Pablo Viana. En ese sentido, Dastugue señaló que mantuvo conversaciones con Iturralde y que hasta ahora “es el único candidato posible”: “Es la línea del partido, no hay más opciones; igualmente estoy conforme con el trabajo de Iturralde, creo que ha hecho un buen trabajo, se ha esforzado. Si hubiera más opciones tendrían que ser mejores que la candidatura de Iturralde, que me parece muy buena”, afirmó. Consultado sobre si apoyaría a Sartori en una eventual candidatura, Dastugue respondió: “Veremos”.

Para Argimón, la próxima composición del directorio tiene que tener “gente que sea realmente de peso en la interna de sus sectores y también seguir haciendo algo que es importantísimo: una ampliación en la base misma del partido”. En su opinión, la representación equilibrada de Montevideo y el interior “no debe perderse”, pero además la nueva integración deberá permitir “pensar al PN del siglo XXI tal cual veníamos haciendo, con una proyección comunicacional fuerte, hablando de partido, independientemente del vínculo que tenemos por liderar una coalición de gobierno”. “Muchas veces ser gobierno absorbe al partido, y a nosotros nos parece que lo importante es fortalecer ese partido histórico”, reflexionó en el programa radial.