El ministro de Defensa Nacional, Javier García, compareció este lunes ante la Comisión de Defensa del Senado, a la que también fueron invitados los miembros de la Comisión de Defensa de Diputados, para hablar sobre el ciberataque que sufrió la Armada Nacional semanas atrás, a manos de un hacker presuntamente de origen ruso. Según informaron fuentes parlamentarias a la diaria, García explicó que se trató de una maniobra de tipo “phishing” y que el o los hackers se hicieron de la información a través de un correo electrónico que enviaron a un funcionario de la fuerza.

Si bien todavía no está determinado quién o quiénes fueron los atacantes, se presume que el origen está en Rusia y la hipótesis que se maneja es que “el objetivo del ciberataque tendría fines económicos, para obtener una compensación económica al devolver los datos, y tendría como fin la autopromoción del atacante, en el sentido de que este ataque a la Armada Nacional podría ser un elemento favorable en el currículum del o los delincuentes”, explicó el diputado frenteamplista Gerardo Núñez a la diaria. La maniobra se inició a partir de un correo electrónico engañoso que recibió un funcionario de la Armada, a partir del cual los delincuentes pudieron entrar a otras computadoras, copiaron y encriptaron la información.

Fue un “hecho de esos de manual, que no debieran suceder: esos correos que le prometen ser feliz y rico si abre el archivo y no debe abrirlo”, relató García esta mañana en Desayunos informales, de Teledoce. “En el momento en que lo abre, el cibercriminal se mete en la computadora y empieza a robar información”, explicó. Según supo la diaria, el jerarca solicitó que no se tomara versión taquigráfica cuando se refirió a los temas de ciberseguridad por tratarse de “información reservada”.

Si bien para Núñez las explicaciones fueron satisfactorias, consideró que aún “hay mucho por desentrañar” en torno al tema: “Yo no limitaría las hipótesis únicamente al aspecto económico, porque también puede haber otros intereses en el medio; por ejemplo, puede haber intereses internacionales sobre información que maneje Uruguay o algunas de sus fuerzas, o interés en detectar vacíos o fallas en los sistemas justamente para después vender sistemas de seguridad”, opinó.

Por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penadés destacó que en la comparecencia “quedó asentado que hay un nuevo escenario de defensa, que es justamente sobre temas cibernéticos o sobre la realidad virtual por la que el mundo se comunica hoy”, y se coincidió en la necesidad de pensar en legislación para el futuro en esta materia. También se definió solicitar información a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento para trabajar en ese sentido.