La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el presidente de la departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA), Carlos Varela, explicaron el martes cómo se procederá con los “miles de kilos” de alimentos que se recaudaron durante la jornada por el 50 aniversario de la fuerza política.

Varela dijo que la donación de alimentos fue “un éxito” y calificó la respuesta de los militantes de “extraordinaria y formidable”. En la misma línea, Cosse agradeció a todos los que participaron donando alimentos y en la organización del evento, y estimó que son “toneladas” lo que se llegó a recaudar. Además, agradeció a “los que sostienen todos los días las ollas populares, al pie del cañón en toda condición. Ellos y ellas están realizando una proeza en este momento”, afirmó.

La intendenta explicó cómo se iba a desarrollar la logística de distribución de los alimentos conseguidos. Mediante el plan ABC, que impulsa la comuna departamental, se organizará la recolección de todos los alimentos que estén en los comités de base durante la semana y se los trasladará a un único lugar, donde se hará un inventario para rendirle cuentas al FA de su donación.

Luego, por intermedio de la división de Desarrollo Social de la intendencia, que es el área que se encarga del apoyo a las ollas populares establecido en el plan ABC, se les hará llegar los alimentos a las distintas coordinadoras la semana que viene. Según detalló Cosse, el reparto será “equitativo, a la olla más necesitada va a ir un poco más, capaz que va a ser en tandas, pero se va a emplear criterios técnicos”. Después de esa primera entrega también se dará cuentas de cuánto alimento se distribuyó, y a dónde se llevó.

Cosse afirmó que la situación del país amerita este tipo de respuestas: “Lo que manda es la realidad. Nuestro gobierno de Montevideo gobierna en base a la evidencia y sobre eso aplica un programa y una orientación muy clara. Vemos cientos de ollas populares con miles de personas que van a las cuatro de la tarde a esperar para comer algo; esa es la realidad”. En este sentido evaluó que el apoyo a las ollas es uno de los componentes del plan, pero no el único, y recordó el incremento en los horarios de atención de las policlínicas y en el asesoramiento jurídico en la Comuna Mujer, así como los planes de trabajo transitorio y el programa Yo Estudio y Trabajo.

Con respecto a la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, que impulsa el FA junto a otras organizaciones sociales, Varela aseguró que fue muy buena la respuesta durante el fin de semana. De todas formas, dijo que la meta es ambiciosa y que no están cerca de alcanzarla, pero “aún queda tiempo” y el impulso de los últimos días fue muy bueno.

En este sentido, Cosse volvió a asegurar que firmará para la derogación de los artículos, recordó que se opuso a ellos cuando era senadora y adelantó que en los próximos días dará su opinión sobre el tema de forma más detallada. Varela también fue consultado por la visita al Parlamento del equipo económico del gobierno, algo que ya estaba pautado antes de la conferencia de prensa que brindó el lunes la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. De todas formas, aseguró que lo dicho por la jerarca estará sobre la mesa y que la bancada de la oposición trabaja para emitir formalmente una opinión sobre los últimos anuncios del gobierno.

Di Candia cuestionó al FA

En tanto, el ex intendente Christian Di Candia cuestionó al FA por no haber distribuido las donaciones que obtuvo, y en cambio apoyarse en la IM. “Aplaudo lo de la IM que debe aceptar lo que le donen y colaborar siempre. No así lo del Frente Amplio, que debió movilizarse y repartir la solidaridad de sus militantes. Luego a llorar al cuartito si el Mides reparte comida de la iglesia o el Partido Nacional”, escribió en Twitter. El ex jerarca eliminó minutos más tarde.