Ayer apareció la voz que faltaba, la del presidente Luis Lacalle Pou, en torno al tema que dominó el ambiente político los últimos días: los pedidos al gobierno de los socios de la coalición de incrementar el gasto y las medidas para atender los impactos de la pandemia. Si bien les transmitió al Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) que las propuestas “son bienvenidas”, dijo que habrá que ver “qué margen hay” para implementarlas, y sostuvo que no hay “un manejo conjunto”, sino que él es “el último responsable” del gobierno. En una línea similar, ratificando el rumbo de las políticas implementadas por el Ejecutivo, se expresaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche.

El tema cobró fuerza esta semana, que comenzó con una presentación del MEF en que se defendió el cumplimiento de las metas fiscales y lo gastado para atender la pandemia. A las críticas que ya venía realizando el Frente Amplio (FA) por las faltas de respuestas a ciertos sectores, se sumó CA, cuyos dirigentes insistieron con la necesidad de impulsar medidas que atiendan a las empresas y a los trabajadores afectados. El otro socio de peso del Partido Nacional (PN) en el gobierno de coalición, los colorados, presentaron públicamente el martes una batería de medidas para atender a trabajadores y empresas y realizar obras de infraestructura.

En rueda de prensa, tras participar de la inauguración del CTI del Hospital de Las Piedras, Lacalle Pou respondió a sus socios: “Las [propuestas] que he visto todas tienen un profundo sentido común y conocimiento de la realidad que vive el país. Son bienvenidas, porque todos formamos parte del gobierno y queremos que al país le vaya bien”. Agregó que “muchas de las cosas que se han propuesto ya las venimos haciendo”, y mencionó los planteos del PC de extender seguros de paro y apostar a la financiación privada para obras de infraestructura. “Después vamos a agarrar lápiz, papel y veremos qué margen hay” para la implementación de nuevas medidas, indicó el mandatario.

A los dos socios mencionados también se sumará el Partido Independiente, que elevará próximamente una serie de propuestas al Ejecutivo. Consultado sobre si no molesta que los partidos políticos hagan planteos públicamente al gobierno, Lacalle Pou dijo que en todos los casos recibió antes un aviso por parte de los líderes de esas colectividades. “Cada uno quiere marcar su perfil, no va en contraposición al gobierno. Estamos en una gran embarcación donde los partidos políticos que la tripulan deben sentirse cómodos, no puede haber un corsé para no opinar”, apuntó el jefe de Estado.

Desde el PN, el senador Sebastián da Silva consideró, en diálogo con la diaria, que los hechos de los últimos días “son totalmente normales” a la interna de una coalición y que hay coincidencias sobre la necesidad de “ponerse a pensar en la agenda pospandemia” a implementar cuando culmine el plan de vacunación. “Ideas tenemos todos”, señaló.

Para Da Silva, la prioridad debe ser “atender a los sectores económicos apagados y promover el despegue de los malla oro, para así consolidar la creación de puestos de trabajo genuinos” mediante la “reinversión” de las utilidades logradas por los empresarios. Las actividades agropecuarias, las vinculadas a la tecnología y la construcción de la mano de las obras de infraestructura muestran potencial para sostener el repunte económico, afirmó.

La idea de generar un plan de reactivación de la economía fue remarcada por los colorados y también habló en ese sentido el martes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Arbeleche se refirió al tema, entrevistada por el semanario Búsqueda. Dijo que era “un punto” que le importaba que “quede claro”, que “no hay un cambio en el abordaje del equipo económico de la pandemia”, porque “las medidas se fueron revisando a lo largo del año y esa misma postura tendremos en 2021”.

En esa línea, declaró: “Para nosotros no son planteos nuevos [los que hacen los socios de la coalición]. La revisión de las medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas está en nuestro foco de atención desde el 13 de marzo”. Además, Arbeleche destacó que el Fondo Covid, creado tras la declaración de emergencia sanitaria y que agrupa los egresos vinculados a la pandemia, tendrá 540 millones de dólares para gastos en 2021. En varias ocasiones durante la entrevista remarcó que “el equipo económico no está virando en lo que ha sido el abordaje de la pandemia: monitorear, diseñar e implementar medidas”.

Por su parte, el ministro de Trabajo manifestó a TNU que los planteos de los socios “van en la misma dirección” a lo ya implementado por el gobierno en materia laboral. Mencionó que el subsidio para la reincorporación de trabajadores ya estuvo vigente el año pasado y se mantiene para el sector turístico, aunque brinda 5.000 y 8.000 pesos respectivamente, mientras que los colorados plantean que sea de 10.000 pesos y hasta octubre. “Son medidas de incentivo al empleo que van en línea con lo hecho”, indicó, y añadió que luego de recibir las propuestas de todos los partidos habrá que “pasarlas por un filtro”.

Una pregunta que recibió Lacalle Pou fue qué espacio fiscal hay disponible para incrementar el gasto, a lo que respondió: “No es un concepto que use; si fuera por eso no hay ninguno, o menos tanto hay, porque el gobierno recibió déficit; nos dejaron los bolsillos vacíos y con deuda”.

Pedidos de coordinación: “Le quito dramatismo”

Al presidente también le consultaron sobre los pedidos de CA y los colorados de instalar un ámbito de coordinación entre los socios de la coalición; señaló que le quita “dramatismo” al planteo. “El Poder Ejecutivo tiene un ámbito formal, y en el Parlamento hay buena coordinación. No me cierro a tener conversaciones o algún tipo de coordinación si en algún momento es necesario”, expresó.

En los últimos días tanto legisladores de CA como del PC reconocieron a la diaria que hubo muestras de descoordinación a nivel del Parlamento, como que convivan tres proyectos distintos del oficialismo para regular la actuación de los sindicatos. Da Silva sostuvo que, “más allá de la forma” o la existencia de un ámbito formal de negociación, importa “el fondo” del asunto, que es “la coincidencia total” que hay entre los partidos en el gobierno.

A su vez, Lacalle Pou aclaró, ante una consulta, que “nadie pidió un manejo conjunto” de las decisiones de gobierno, y que él “no accedería”. Complementó que “el mundo moderno es de equipos; se discute, se escucha a todos y me toca tomar la decisión; soy el presidente y el último responsable”.

Por otra parte, Da Silva –productor agropecuario– coincidió con un punto del documento elaborado por el PC que incluye dentro de los sectores específicos atender a la lechería. “La lechería está en una situación delicada. Hay distintas líneas de acción y medidas de atención financiera [por parte del gobierno]. El sector sufre la paradoja que no produce tanta cantidad de leche como la que demanda la industria, y se debe estimular para que pueda darse [cumplimiento a la demanda], porque vamos camino a diversificar la exportación láctea con China, pero si no tenemos leche no podemos”, explicó.