El presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, que el 1º de marzo será sucedido en el cargo por el frenteamplista Alfredo Fratti, manifestó en una entrevista con el diario El País que le gustaría, eventualmente, aspirar a la presidencia de la República. Si bien el diputado nacionalista sostuvo que hoy “la principal tarea” es “trabajar y rendir cuentas”, reconoció que le gustaría ser presidente si en algún momento se siente “con las condiciones y el contexto acompaña”.

Las declaraciones de Lema generaron diferentes reacciones entre sus correligionarios; mientras que algunos vieron con buenos ojos sus comentarios o los matizaron, hubo quienes consideraron que el legislador se apuró al hacer un pronunciamiento de este tipo. Tal fue el caso del diputado Sebastián Andújar (Todos), quien en diálogo con la diaria afirmó que si bien “cada uno es libre de opinar sobre su carrera como entienda que es lo correcto”, el partido “en este momento se tiene que dedicar a gobernar, no a hablar de candidatos”.

“Tenemos un compromiso que no asumíamos desde el año 90 y primero tenemos que mostrarle a la gente que sabemos gobernar y después pensar en quiénes van a ser los que puedan continuar este proyecto; para eso falta mucho. Me parece apresurado para lo que el partido hoy se tiene que concentrar en hacer”, manifestó Andújar. Asimismo, el diputado señaló que el Partido Nacional (PN) tiene “muchos nombres interesantes, muchísima gente con mucha experiencia que ha hecho un recorrido muy interesante, para brindarles mucho al partido y al país”, y que “quizá muchos compañeros no han expresado su deseo de ser [candidatos] por una cuestión de tiempo, pero no significa que no lo puedan hacer”.

En su opinión, el manejo del nombre de Lema, que hace meses suena como uno de los más fuertes de cara a 2024, “puede surgir de una interna que existe dentro de una lista, que tampoco es la más importante del partido”. “Parece ser más de una rencilla interna dentro de una agrupación que de lo que el partido está pensando. El partido es mucho más amplio que la 404”, apuntó.

En tanto, el diputado de la lista 250 Álvaro Viviano aseguró que ve a Lema “como un dirigente promisorio, con muchas ganas, muy inteligente y muy capaz”, pero coincidió con Andújar en que “para la elección de 2024 aún falta muchísimo” y que el PN tiene “otras prioridades, que es gobernar bien para la gente, y en su momento pensar en candidaturas”. “Creo que cualquier intento, hoy, de sólo pensar en una eventual candidatura es erróneo. Creo que los tiempos son absolutamente diferentes, no son estos. Me parece que se apuró”, dijo a la diaria. Asimismo, apuntó que “las candidaturas a veces traen consigo situaciones de competencia y demás”, por lo que “hoy no es prudente ningún camino de esa naturaleza”.

En la misma línea, el diputado sartorista Álvaro Dastugue consideró que “cada compañero tiene todo el derecho del mundo y las ganas y el deseo válidos de poder alcanzar ciertos lugares de responsabilidad”, pero afirmó que aún “no es el momento para hablar de algunos temas ni lanzar candidaturas”, sino “de apoyar al gobierno y de buscar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas en el gobierno”, aunque “las intenciones son válidas y son loables”. “Cada uno tiene su estrategia, en mi opinión no es momento de hablar de presidencias ni de futuros candidatos cuando recién estamos saliendo de una situación complicada sanitaria”, manifestó.

En cuanto a las perspectivas de su sector de cara a 2024, Dastugue dijo desconocer las proyecciones de su líder, el senador Juan Sartori, dado que hace “prácticamente cinco meses” que no se comunica con él. El diputado Pablo Viana, también del sartorismo, “por lo que sé tampoco tiene mucho contacto con él, ni hemos sido convocados para hablar absolutamente nada”, apuntó Dastugue. “No sé nada de su futuro electoral”, agregó.

Para el senador Jorge Gandini, Lema fue “honesto y sincero” en las declaraciones que hizo al matutino, y aseguró que estas manifestaciones no lo sorprendieron. “Quienes lo conocemos a Lema sabemos que es un tipo que se prepara, que es capaz y que tiene norte en su vida. Sabemos que es una aspiración o un objetivo que legítimamente puede tener”, apuntó el líder de Por la Patria. Gandini dijo a la diaria que las candidaturas “no es un tema que se haya tratado en ningún ámbito” del PN hasta el momento. “Estamos lejísimo y todos con la cabeza puesta en otra cosa”, añadió.

El diputado Mario Colman destacó el “tino” de Lema al responder sobre sus intenciones de ser presidenciable: “Lo primero que dijo es ‘tiempo de gobernar, tiempo de controlar’. Después, el que se tenga fe, a la cancha”, apuntó en diálogo con la diaria. En su opinión, “las aspiraciones en política son legítimas, y más cuando es una persona inteligente, capacitada”. “Creo que la madurez de Martín lo ha llevado a decir ‘tiempo al tiempo’. No vi frontalmente una decisión, lo veo bien porque son legítimas sus aspiraciones, como las de todo dirigente político”, agregó.

Por su parte, el también diputado Diego Echeverría (Unidos) consideró que “todas las opiniones son válidas” y que “hay muchos buenos compañeros en el partido y está bueno que todos ellos digan lo que tienen ganas de hacer en aras de construir un mejor país”. En ese sentido, las declaraciones de Lema “son absolutamente válidas y bienvenidas; es un gran amigo, un gran tipo, así que saludamos su iniciativa”. Para Echeverría, que se pongan de manifiesto estas aspiraciones “demuestra que hay un partido vivo”.