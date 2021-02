Esta semana se conoció que el director general de secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, dejará su cargo para pasar a prestar “asesoría directa” al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Este miércoles en Desayunos Informales de Teledoce, Martinelli se refirió a las razones de su transferencia y a su desempeño en la cartera encabezada por Pablo Bartol, y aseguró que en menos de un año la nueva administración avanzó “mucho más de lo que en 15 años avanzaron anteriores administraciones del Frente Amplio” en la modernización del ministerio.

“Tengo la tranquilidad de dejar un ministerio mucho más moderno, con mayores controles, más eficiente”, afirmó Martinelli al ser consultado respecto de las críticas de algunos exjerarcas del Mides tras conocerse la noticia. “Se critica siempre al que hace, así que la verdad es un honor que me tengan en cuenta para dedicarme unos minutos y armar un tuit”, afirmó, en referencia a lo publicado por Juan Pablo Labat, quien fuera director nacional de Evaluación y Monitoreo de la cartera. “Creo que ha quedado claro el avance que hemos tenido; hemos avanzado mucho más de lo que en 15 años han avanzado anteriores administraciones del FA”, reafirmó Martinelli.

El jerarca aseguró que el Mides llevaba “15 años de reestructuras fallidas, una atrás de la otra”, y que al asumir el cargo se encontró “con un ministerio quedado en el tiempo, un ministerio de planilla Excel y papel físico que hacía muy engorroso el trabajo de todos”, y aseguró que en el correr de este año se va a trabajar en la modernización del sistema de software de gestión humana. “Cuando nosotros entramos no había legajos, por ejemplo, o había legajos incompletos o inexistentes. El ministerio estaba muy expuesto a la posibilidad de fraude o desvío de fondos”, agregó.

Respecto de las razones de su cambio, Martinelli descartó que las diferencias con Bartol o el resto del equipo hayan sido determinantes, y aseguró que fue una decisión del presidente que lo sorprendió “gratamente”. “Como todo equipo de trabajo siempre hay diferencias en los enfoques de cada tema. Obviamente que en todo grupo humano siempre se ponen diferentes puntos de vista arriba de la mesa, pero creo que esas son las cosas que enriquecen”, manifestó. “Para ambos [Bartol y él] fue una sorpresa la decisión del presidente. A mí me sorprende gratamente y me honra esta propuesta, pero no era lo que se venía hablando de antes ni mucho menos”, apuntó.

Según indicó, Lacalle basó su propuesta en que necesitaba a alguien “que lo ayudara con los informes jurídicos, a ponerle pienso a los proyectos que llegan, a canalizar proyectos en los diferentes organismos y darles seguimiento”. “En este año que transcurrió estuve tratando de buscar a otra persona, no encontré, en ti confío, hace muchos años que trabajamos juntos”, le dijo, según relató Martinelli.