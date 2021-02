El exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, le respondió al actual senador Danilo Astori sobre sus dichos con respecto al daño que le había hecho al Frente Amplio el escándalo que lo involucró . “Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores”, escribió.

Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores. — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) February 12, 2021

En una entrevista con el programa Las cosas en su sitio este jueves, Astori fue consultado sobre el papel que había jugado Sendic en la última derrota frenteamplista . En ese momento Astori afirmó: “No tengo la menor duda, la conducta ética de Sendic jugó un papel muy negativo y perjudicó al FA”. De todas formas, a su entender, Sendic fue sancionado “severamente” y no se puede confundir con “una sanción de por vida”: “hay que darle una continuidad para que corrija su conducta”.

Astori opinó que “tenemos que reconocer que no solo no se puede prohibir [la participación de Sendic en la política] sino que también hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada que pueda recorrer otros pasos y enmendar su conducta, no se puede excomulgar, por decirlo de alguna forma”.