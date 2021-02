Los legisladores de la coalición de gobierno se reunieron el martes en un desayuno de trabajo organizado por la vicepresidenta, Beatriz Argimón, para definir cuáles serán las prioridades a trabajar a partir del 1º de marzo, cuando comience la actividad parlamentaria a pleno.

Argimón y los legisladores representantes de los partidos hablaron en una conferencia de prensa y la vicepresidenta anunció que se analizaron varios proyectos de ley presentados que abordan temas como la usura, el combustible, la situación forestal y seguridad social. Los proyectos que quedaron fuera de la agenda en 2020 también estarán sobre la mesa, como la ley de medios.

“Lo que nos interesa es primero tener una reunión de intercambio de miradas dentro de la coalición de gobierno y, en la medida de lo posible, vamos a avanzar en acuerdos”, afirmó Argimón. La vicepresidenta agregó que “esta coalición de gobierno tiene un camino en el que transitamos de acuerdo y fue lo que plebiscitamos en la ciudadanía, y ese acuerdo es el que mantenemos, pero en el transcurso de la vía parlamentaria hay temas que se van proporcionando por parte de los socios de la coalición y nos interesa tener en primera instancia un debate interno”.

Según adelantó Argimón, “vamos a darnos instancias de intercambio en aquellos proyectos donde en principio no ha habido acuerdo o que todavía no han sido evaluados por los miembros de la coalición precisamente porque no forman parte de ese Compromiso por el País”.

Argimón aseguró que “todos los proyectos que son planteados por los legisladores van a ser considerados. Hay temas que porque son muy extensos y han sido ya trasladados a la agenda el año pasado han sido de los primeros hoy en considerarse, pero todos los temas presentados, ya sea como partido, como sectores dentro de los partidos o por legisladores, van a ser considerados por la coalición de gobierno”.