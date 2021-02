El jueves, la Junta Departamental de Paysandú recibió, en sesión extraordinaria, a representantes de los trabajadores de ocho centros CAIF y el Centro Siempre que hasta el año pasado fueron gestionados en convenio entre la Intendencia de Paysandú y el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), y que ahora están bajo la gestión de la Fundación A Ganar. Esa reunión fue impulsada por ediles del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado, quienes cuestionan el cambio impulsado por el intendente nacionalista Nicolás Olivera.

El edil blanco Marcelo Tortorella reconoció, en diálogo con la diaria, que “las trabajadoras no están conformes con el cambio”. No obstante, dijo que “llama la atención” que “ahora no se sientan representados por el gremio de trabajadores municipales, que negoció un convenio que respetaba la antigüedad y los derechos adquiridos por parte de las funcionarias, que se celebró finalmente entre el sindicato y el ejecutivo departamental”. Para el edil oficialista, la presencia de los funcionarios “resultó más efectista que un planteo consistente, porque hoy esas personas están trabajando”.

En tanto, el edil frenteamplista Marco García señaló que los trabajadores denunciaron “la incertidumbre en la cual permanecen y que ha habido cambios importantes en los equipos técnicos”.

El edil colorado David Helguera valoró que “las trabajadoras hicieron una exposición muy valiente”. “Las trabajadoras dijeron que les recortaron los salarios, que las nuevas formas de contratación las perjudican; hicieron una discusión pública con sus nuevos patrones, quedaron muy expuestas y ahora nos toca protegerlas, para que no se afecten más sus derechos”.

La presencia del personal de los centros CAIF “fue importante, porque fueron escuchadas en un ámbito público y logramos que el tema ingresara a las comisiones de Asuntos Laborales y de Cultura de la Junta Departamental, para que estudien esta situación, informen al plenario y después se convoque al intendente Olivera al plenario de ediles”, acotó.

Miradas opuestas

Esta semana, la directora del INAU, Natalia Argenzio (Frente Amplio), solicitó al directorio de ese organismo la rescisión de los convenios celebrados con la Intendencia de Paysandú para la gestión de ocho centros CAIF y el Centro Siempre, con base en un informe elaborado por Jurídica de ese organismo.

El informe sostuvo que la Intendencia de Paysandú realizó “claros apartamientos” de la normativa vigente al resolver el traspaso de la gestión de esos centros a un tercero de modo unilateral. Además, se indica que se desvirtuó “la esencia política pública”, en lo referente al posicionamiento del INAU “como rector de las políticas de infancia, vulnerando de esta forma también los derechos de niños y niñas atendidas en los mismos”.

El edil nacionalista Marcelo Tortorella desestimó el peso del informe jurídico. “Nosotros creemos que, más allá de que sea cuestionada y de que pueda molestar, fue una decisión tomada en el marco de las condiciones y de las obligaciones legales que dispone la intendencia, y eso no será obstáculo para que la intendencia siga brindando el servicio en la nueva modalidad de gestión de los centros CAIF, cuyo funcionamiento comenzó el 1° de febrero”.

El edil colorado David Helguera tampoco cree que el directorio del INAU resuelva la rescisión de esos convenios, porque “la posición de [Pablo] Abdala será acompañada” por el director Aldo Velázquez, que tomarán una decisión el miércoles. “Cabildo Abierto juega para la tribuna y no va a votar para volver atrás al sistema, por lo que creo que las funcionarias, lamentablemente, seguirán bajo el régimen de la fundación A ganar”. “El Partido Nacional tiene una postura homogénea en este tema y mantiene una actitud reinante tanto en el gobierno nacional como en el departamental, y abusa de esas mayorías”, lamentó.