Vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo solicitaron una reunión con la titular de Vivienda, Irene Moreira, mediante una carta que enviaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). En el documento, los vecinos afirman que el Nuevo Comienzo es “de los asentamientos más perseguidos quizá en décadas”, lo que los lleva a padecer “una urgencia real”. Señalan que tras el inicio del proceso judicial y la imputación de decenas de vecinos, quienes siguen viviendo allí son los que “realmente” necesitan “una solución habitacional”. “No queremos ir presos por un derecho que también es nuestro: ¡el derecho a la vivienda digna!”, manifiestan.

En la carta, firmada por tres portavoces del barrio, los vecinos señalan que están “en conocimiento” de reuniones que ha mantenido Moreira con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, “que están trabajando sobre el barrio para una solución real”. Como informó la diaria días atrás, la Intendencia de Montevideo (IM) puso a disposición de los vecinos tierras para realojar a las familias, pero fuentes de la comuna alegaron que no cuentan con el apoyo del MVOT para la construcción de las viviendas.

“Nosotros desde aquí reconocemos que somos un asentamiento nuevo con apenas un año de vida, pero aquí hay realidad cruda de todo tipo, pobreza extrema, pobreza y trabajadores también los hay. Pero no solo nos urge la necesidad de una casa, sino también hay falta de muchas cosas que hacen a cualquier vecino un poquito más útil para la sociedad y con el agravante de tener a fiscalía detrás de cualquiera que haya ocupado esos terrenos”, explican los remitentes, que reiteran “el pedido de una reunión formal entre todas las partes involucradas”: el MVOT, la IM y los referentes del barrio.

Fabiana Molina, una de las voceras del barrio, dijo a la diaria que la carta fue enviada el 10 de febrero y hasta el momento no han recibido una respuesta por parte del ministerio. “Seguimos en la lucha y esperando. También seguimos esperando la respuesta del presidente, que le entregamos la carta en diciembre”, afirmó. Según comentó, la solución que los vecinos plantean es un compromiso firmado por el MVOT y la IM para la construcción de las viviendas, así sea “de acá a dos años”, para poder presentar ese documento al fiscal del caso, Diego Pérez, “cosa de que el fiscal y los dueños se queden tranquilos”. Molina adelantó que si no obtienen una respuesta de la ministra se analizarán nuevas medidas, por ejemplo una movilización.

Desde el MVOT informaron a la diaria que la carta ingresó a la mesa de entrada de la secretaría de la cartera. Por otro lado, indicaron que el ministerio no ha recibido “ningún documento oficial” referido a este tema y que la recomendación de ONU “es en temas de justicia” y no de vivienda. “Nuevo Comienzo preocupa de la misma manera a las autoridades que el resto de los 649 asentamientos que no tienen tanta prensa y están desde hace más tiempo en la realidad del país”, afirmaron las fuentes. Por otra parte, señalaron que el MVOT está a la espera de una respuesta por parte de la IM de un “paquete de propuestas” que le presentaron a la intendenta de Montevideo, referidas a los asentamientos.