Las cifras de la pandemia en Uruguay se siguen superando a ellas mismas. Ayer el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias reportó 2.682 casos nuevos de coronavirus luego de realizados 14.952 análisis. Además, se confirmaron 19 fallecidos con diagnóstico de coronavirus en Montevideo (seis), Salto (tres), Canelones (dos), San José (dos), Artigas, Cerro Largo, Maldonado, Río Negro, Rivera y Treinta y Tres. Ayer fue el día en que más muertes se registraron, superando las 17 del 22 de enero. Hasta el momento suman 811 las muertes de personas diagnosticadas con la enfermedad.

Actualmente hay 14.418 casos activos, de los cuales 188 son pacientes internados en cuidados intensivos. Según el reporte diario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la ocupación total de camas de CTI es de 62,3%, siendo 23,6% la cifra correspondiente a pacientes con coronavirus.

La situación de la pandemia hizo que el presidente Luis Lacalle Pou convocara al Consejo de Ministros para hoy de tarde, a fin de analizar qué medidas se tomarán para frenar el avance del coronavirus. Pablo Mieres, titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, dijo a la diaria que es “bastante evidente” que la situación de la pandemia “se ha agravado” por el incremento “exponencial de los casos” y que “hay que tomar medidas”, por eso se convocó al Consejo de Ministros “de un día para el otro”.

Una de las interrogantes ante la reunión de hoy es qué medidas se tomarán con relación a Semana de Turismo. Remo Monzeglio, subsecretario del Ministerio de Turismo, dijo a la diaria que en la reunión de hoy lo que tendrá “protagonismo” será el Ministerio de Salud Pública, ya que la situación “nos golpea a todos” y “las últimas 24 horas han sido terribles”. Resaltó que las decisiones abarcarán a todos los sectores, no a uno solo. Subrayó que las cifras de contagios “preocupan” y “asustan”, pero al Ministerio de Turismo le “excede largamente” la “responsabilidad de tomar decisiones con respecto a temas de salud”.

El jerarca recordó que “desde el primer día”, cuando se decretó la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, su cartera trasladó “el pedido de que la gente no hiciera turismo”. Señaló que para esta Semana de Turismo, “hasta hace pocos días, el tema venía bastante normal como para pensar que no iba a haber restricciones extremas”. “Hoy eso lo pondría con dos puntos de interrogación muy grandes”, afirmó.

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, dijo a la diaria que las autoridades de la enseñanza todavía no han sido convocadas por el Poder Ejecutivo para proponer algún lineamiento sobre la situación del sector, pero remarcó que junto con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) son “defensores de la presencialidad”. No obstante, Silva sostuvo que el país se encuentra en una “situación compleja” y el GACH “recomienda, por lo menos en educación media, suspender la presencialidad, que es lo que hemos venido haciendo en las ciudades y en los contextos que nos han planteado el tema, y veremos cómo seguimos, porque esta es una decisión gubernamental”.

“Hoy creo que hay un antes y un después por dos situaciones. En primer lugar, el explosivo número de contagios y, en segundo lugar, el descubrimiento de la variable P1, pero vamos a ver... Nosotros estamos preparados, hicimos un plan de inicio de cursos, estamos trabajando muy articuladamente con Plan Ceibal, estamos afinando detalles con Antel: estamos preparados para pasar a lo que tengamos que pasar si las circunstancias lo ameritan”, agregó.

Mercedes Pérez y Gustavo Grecco, ayer, en el Sindicato Médico del Uruguay. Foto: Ernesto Ryan

Profesionales de la salud e investigadores piden educación virtual y suspensión de actividades “no esenciales”

Ante la “profunda preocupación” por la situación epidemiológica que se registra en el país, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), las sociedades científicas, el Institut Pasteur y las facultades de Medicina y de Enfermería de la Universidad de la República presentaron ayer un documento con una serie de medidas como insumo para el Consejo de Ministros de hoy. El presidente del SMU, Gustavo Grecco, explicó en una conferencia de prensa que el objetivo de los profesionales es contribuir a “evitar más muertes prevenibles, enfermedad y dolor” y transmitir a las autoridades “la compleja situación asistencial ante la inminencia de que el sistema de salud se desborde tal como indican las proyecciones”, como la saturación de ocupación de camas de CTI que presentó el domingo la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.

Los profesionales plantearon “la urgente necesidad” de que se adopten acciones que reduzcan profundamente la movilidad, “similares a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020, por al menos un período de tres semanas”, en “todas las áreas no esenciales”. Además, proponen que se recurra a la educación virtual por el mismo período en todos los niveles y que se recurra al teletrabajo en todos los lugares privados y públicos donde sea posible. Grecco explicó que el plazo de tres semanas está fundamentado en la “necesidad imperiosa de reducir la movilidad por un período acotado” y señaló que es un plazo superpuesto a la vacunación. “Es lo mínimo para reducir la circulación del virus en la sociedad y poder reencauzar la respuesta del país a la pandemia”, sostuvo.

En el documento, que leyó el nefrólogo Ricardo Silvariño, establecen que son necesarias medidas económicas que acompañen las medidas sanitarias, en especial para asistir a la población en mayor situación de vulnerabilidad y afectada directamente por la suspensión de la actividad. Una de las medidas que recomiendan al Ejecutivo es el cobro de un subsidio para el personal de salud contagiado o en cuarentena por covid-19, que “no ha cobrado en este último año por diversos motivos administrativos o jurídicos”.

El colectivo de profesionales propone profundizar el proceso de vacunación masiva y “continuar con la mejora de los sistemas de las agendas”. Asimismo, sugiere que son necesarias medidas que “mejoren la accesibilidad y rapidez” del procesamiento de testeos de toda la población, que por la alta demanda se ha visto afectada en las últimas semanas y se han registrado demoras de hasta tres días.

El presidente del SMU sostuvo que las medidas van “absolutamente en línea” con las recomendaciones que realizó el GACH para la situación de transmisión comunitaria actual, en el documento publicado el 7 de febrero. Además de este conjunto de acciones, señaló que es “muy importante” transmitir a la población la restricción de la movilidad y exhortar a no realizar reuniones, evitar aglomeraciones y disminuir al máximo la movilidad no indispensable. “Ya la situación nos preocupa, las proyecciones nos alarman”, expresó.

Grecco alertó que si no se toman medidas de forma urgente hay un gran riesgo de saturación del sistema de salud, que se produzca un incremento de pacientes no sólo en CTI, sino también en internación convencional, un aumento en la demanda de consultas domiciliarias, en la atención en emergencias y emergencias móviles. Además, la capacidad de testeo quedaría “totalmente sobrepasada”, por lo que se generaría “una pérdida de control en la asistencia en todos los aspectos, no sólo en lo que respecta a la covid-19”, manifestó.