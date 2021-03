“Tomando el enfoque global de las medidas, y sobre todo el objetivo de la reducción de la movilidad, son compartibles, pero creo que una vez más se actuó tarde”. Así habló el senador del Frente Amplio (FA) Danilo Astori al ser consultado por la diaria acerca de las medidas que anunció el martes el presidente Luis Lacalle Pou para frenar el avance del coronavirus.

El exvicepresidente subrayó que si bien es cierto que hay una variante nueva que está incidiendo mucho en la propagación de la enfermedad, denominada P1, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) había señalado elementos “para actuar un poco antes de lo que se actuó”. “Entonces, una crítica que podemos agregar a ese enfoque global es que se actuó tardíamente, como ocurrió en el caso de las vacunas, en cuyo acceso también Uruguay llegó bastante tarde. Afortunadamente, con una velocidad importante y una organización muy buena de la vacunación, ahora se están compensado los efectos de la actuación tardía”, señaló Astori.

En cuanto a las medidas de restricción de la movilidad, Astori dijo que a su juicio el gobierno podría haber sido “un poco más estricto” con los bares y los restaurantes, ya que “son lugares donde se acumula mucha gente todos los días”. Por lo tanto, “allí se podría haber cortado como se cortó, por ejemplo, con la enseñanza presencial”, acotó.

El exministro de Economía y Finanzas subrayó que “otra crítica fuerte” que tiene es sobre el retorno por dos meses del “Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19” para los funcionarios públicos que tengan ingresos nominales superiores a los 120.000 pesos mensuales. Astori dijo que no le parece “para nada bien que el sector privado no contribuya para el Fondo Coronavirus”. “Está muy bien que el sector público contribuya a través de las retribuciones más altas, pero no está bien que el sector privado quede afuera. Porque además se viola el principio, incluso constitucional, de la carga tributaria en cuanto a cómo afecta a los distintos sectores de la población”, subrayó.

Astori sostuvo que omitir cobrarle ese impuesto a los privados es “parte de la ideología del gobierno”: “Achicar todo lo posible al Estado, desde todo punto de vista, y al mismo tiempo alentar todo lo posible al sector privado”. Agregó que así se “rompe un equilibrio” como el que “intentó” poner el FA durante sus tres gobiernos, entre “aspectos fundamentales en que el Estado es absolutamente esencial, porque el sector privado jamás va a encarar como el Estado aspectos que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad pública”.

“Los efectos del sector privado, cuando son buenos, no derraman hacia el resto de la sociedad y tampoco hacia los sectores más humildes. Entonces, si no derrama, alguien tiene que encarar eso, y ese alguien es el Estado a través de sus servicios públicos”, explicó. Agregó que “el complemento de la ideología” del gobierno es “el apoyo a los resultados del sector privado a través de todo tipo de beneficios”. “Durante nuestros gobiernos pusimos en práctica muchos estímulos al sector privado, pero las transformaciones estructurales fundamentales las realizó el sector público, como correspondía”, señaló.

Por último, Astori criticó que se cierren los free shops pero no las fronteras con Brasil, “que es de donde viene la cepa más peligrosa en este momento”. “Hay que cerrar la frontera, por lo menos por un tiempo”, finalizó.

La burbuja y los colorados

A su vez, la senadora del FA Lucía Topolansky siguió una línea parecida a la de Astori y dijo a la diaria que las medidas del gobierno “son buenas, pero insuficientes y llegan tarde”. Además, preguntó qué pasará en Semana de Turismo, “si la gente se va a trasladar alegremente de un departamento al otro”. Recordó que el GACH había recomendado que lo último en cerrarse debería ser la educación primaria, pero se cortó con la presencialidad “y quedaron los casinos abiertos”, por lo tanto, “no fue lo último”.

Topolansky dijo que no logró “entender” el cambió de la expresión “quedate en casa” por “quedate en tu burbuja” que remarcó Lacalle Pou en la conferencia del martes. “Porque si te quedás en tu casa, te quedás dentro de una burbuja que se supone que es tuya. Ahora, vas a vacacionar y te subís al auto con la burbuja, y vas a la playa con la burbuja, pero cuando vas al boliche, el mozo se te mete en la burbuja”, ejemplificó. La senadora agregó que hay una cuestión “rocambolesca” para no decir de vuelta “quedate en casa”.

Además, Topolansky dijo que tiene una “duda recurrente” con el teletrabajo, ya que cuando un empleado se desempeña en esa modalidad, se elimina “una fuente de trabajo de una cadena”, como el cuidacoche, el que atiende el carrito de chorizos o el quiosco “y el del boliche, cuando el tipo sale del trabajo y se toma una”. Subrayó que “no hay ninguna medida para esa cadena, que sigue quedando en banda”.

En cuanto al impuesto para el Fondo Coronavirus, Topolansky dijo que coincide con lo que señaló el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) el martes, que en un comunicado propuso, además de restablecer el impuesto temporal, como al final se hizo, extenderlo al sector privado. Por eso, la senadora señaló que cuando se vote nuevamente el proyecto en el Parlamento, propondrá que el impuesto se lleve “hasta el fin de la pandemia y agregarlo a los privados”. Subrayó que si el PC vota con el FA, la medida “puede salir”. “Si se suma lo que representan en ciudadanía el FA más el PC, es la mayoría la que está en una posición, y cuando estás en democracia esas cosas las tenés que mirar”, finalizó.

“Ni mencionó al GACH”

“Es una reacción tardía y eso ya no se corrige”, dijo a la diaria el senador del FA Óscar Andrade sobre las medidas del gobierno. Recordó que “desde diciembre había reclamos para restringir la movilidad”, pero el gobierno reaccionó “cuando la comunidad científica” ya no gritaba “a voz en cuello” sino “con un alarido desesperado”.

Como segundo punto, Andrade criticó “la ausencia de diálogo social y político” por parte del gobierno, “que hubiera permitido más fortaleza en las medidas”. Puso como ejemplo que hace un año, en marzo de 2020, el sector de la construcción negoció una licencia especial “que financiaron fundamentalmente trabajadores y empresarios, en más de un 70%”, y que implicó adelantos de días de licencia y se generaron “condiciones”, pero eso se logra “con diálogo y hay que promoverlo”.

Andrade agregó que “no hay una sola medida” del gobierno que tenga relación “con el control de los contagios en el trabajo”, y resaltó que “tienen que revisarse los protocolos”, porque los hay “muy desparejos”, dependiendo de los sectores de actividad.

En cuanto al impuesto para el Fondo Coronavirus, el senador señaló que “el problema no es solamente de dónde se recauda sino lo poco que se invierte”. Por ejemplo, dijo que “no se les puede pedir a los gimnasios que cierren sin ofrecerles una alternativa concreta que sea un paliativo”. Subrayó que la licencia especial en la construcción implicó que los trabajadores del sector tuvieran semanas de licencia con la posibilidad de cobrar un jornal de 75% de lo que les ingresaría trabajando, “no es que se fueron de licencia a pasar hambre”.

Por último, Andrade dijo que “le preocupó mucho” que en la conferencia del martes Lacalle Pou “ni mencionó al GACH”. “Parece que el GACH era una referencia mientras no tuviera diferencias notorias con las orientaciones que el gobierno tuvo sobre la pandemia. Capaz que es un lapsus, pero es un momento en que más que nunca tenés que abrazarte a la ciencia”, sentenció.