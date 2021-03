Luego de que se discutieran durante varios meses los cambios en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) propuestos por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, y que se llegara a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, parecía que el tema ya estaba saldado. Pero este jueves surgió otra ida y vuelta que tuvo como centro a la ingeniera agrónoma Adriana Zumarán, quien fue designada por el Ejecutivo para que ocupe la secretaría general de la UAM.

Zumarán denunció en una carta que envió al presidente de la República Luis Lacalle Pou que no tiene “acceso a la información” y no forma parte de “ningún proceso de decisión” ni se la ha tomado en cuenta “desde el punto de vista formal administrativo” hasta ahora, según consignó El País.

Por tanto, la ingeniera anunció que se iba a retirar de la gobernanza de la UAM para “volver como secretaria general, no como florero”. “Creo que continuar mi presencia en la UAM sin poder ejercer el cargo para el que fui designada, además de dar un doble mensaje y crear confusión, no le hace bien a la comunidad, a la institución UAM ni a mi persona, por lo que hoy me retiro hasta que pueda volver como secretaria general en funciones”, afirmó.

Según la ley de creación de la UAM, hasta que no se conforme el directorio definitivo, funciona un Directorio de Transición que mantiene las funciones de la ya disuelta Comisión Administradora del Mercado Modelo. Para la conformación del directorio definitivo, Lacalle Pou y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, convocaron mediante una carta a las gremiales integrantes a que designen sus representantes.

En la tarde de este jueves, Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que la acababa de firmar para “cumplir con el pedido de las gremiales” de integrar los órganos de la UAM tras el acuerdo entre las partes para la gobernanza del organismo. “Así que quedó todo solucionado”, acotó, y adelantó que cuando se complete la integración del nuevo directorio, Zumarán volverá a representar al gobierno en la UAM.

En la carta, Lacalle Pou y Cosse expresan que es de su “mayor interés que el nuevo directorio comience a funcionar en el próximo mes de mayo” y que aguardan las designaciones “con la mayor celeridad posible a efectos de comenzar esta nueva etapa que sin dudas marcará un nuevo hito en la historia del país”.

El conflicto previo

La edila de Montevideo Adriana Balcarcel (PN) aseguró a la diaria que en el marco del mes de las mujeres se iba a realizar una actividad en la UAM y que a Zumarán “no le permitieron hacer invitaciones a mujeres destacadas en el ámbito nacional y departamental”, ya que no se la reconoce “como parte integrante”, aunque fue designada por el Poder Ejecutivo.

Balcarcel afirmó que no se puede decir que Zumarán no “califica” para el cargo, ya que es una mujer “de la granja” e ingeniera agrónoma, técnica, y por más que sea “hija de”, ya que su padre era Alberto Zumarán, histórico dirigente del Partido Nacional, “no estuvo nunca en política, se le dio el cargo justamente por valorizar su trabajo en la granja y por su conocimiento en el tema”. “Hablamos de paridad y resulta que ¿cómo es? ¿Está flechada la cancha o no está flechada? La verdad es que a mí me molesta, y lo tengo que plantear en la Junta Departamental”, finalizó la edila.

El senador blanco Sergio Botana también fue crítico con la situación. En diálogo con la diaria, el senador dijo que “se están peleando por la gobernanza” y “unos trancan el tema de que entren los otros”, algo que le parece “lamentable”. Botana recordó que el cambio de gobernanza de la UAM fue votado en el Senado tanto por el Frente Amplio como por la coalición de gobierno, pero él no apoyó el proyecto. “Yo no quiero entrar en esa discusión porque si no voy a alimentar la discusión que no quiero que se dé. Me parece que la pelea política no debe existir. Si se pusieron de acuerdo para gobernar de determinado modo, que ahora gobiernen”, subrayó.

Garín explicó que como el directorio definitivo todavía no está funcionando, pese a que Zumarán ya fue designada por el Poder Ejecutivo, “desde los aspectos formales todavía no está en funcionamiento el ámbito que la integra”. No obstante, aseguró que la han “estado incorporando al trabajo” y que incluso la habían invitado a asistir a esa sesión. “O sea que, en términos formales, están presentes el directorio de transición y la secretaria designada ‒ella no es formalmente integrante del directorio de transición, pero sí va a ser parte del directorio definitivo cuando opere‒”, sostuvo el jerarca.

El exsubsecretario de Ganadería afirmó que “no hay vacío institucional de gobierno en la UAM” y que espera que al “salir de estas semanas de mudanza”, luego de la Semana de Turismo, se empiece “a tener la integración formal con las gremiales a efectos de comenzar el proceso de elección de los delegados, lo que nos va a permitir posiblemente al inicio del segundo semestre de este año instalar los instrumentos de gobierno definitivos que establece la ley”.