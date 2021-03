La jerarca designada por el Poder Ejecutivo para la secretaría general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), Adriana Zumarán, le escribió una carta al presidente Luis Lacalle Pou manifestando su malestar por no tener “acceso a la información” del organismo ni ser parte de “ningún proceso de decisión”, según informó El País. Por estos motivos, adelantó que dejaría su cargo hasta “volver como secretaria general, no como florero”.

Ante el anuncio, el gobierno y la Intendencia de Montevideo volvieron a coordinar esfuerzos para encontrar una solución. En la tarde, el presidente de la República dijo en rueda de prensa que acababa de firmar una carta con la intendenta Carolina Cosse para “cumplir con el pedido de las gremiales” de integrar los órganos de la UAM tras el acuerdo entre las partes para la gobernanza del organismo. “Así que quedó todo solucionado”, acotó, y adelantó que cuando se complete la integración del directorio, Zumarán volverá a representar al gobierno en la UAM.

El presidente de la UAM, Daniel Garín, fue consultado en la comisión Seguimiento Fondo Agroalimentario de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) sobre el funcionamiento del directorio de transición y de la mesa ejecutiva de la UAM. En esa instancia, Garín explicó que tras la aprobación del Presupuesto y el nuevo formato de los instrumentos de gobernanza definitivos, que tienen representaciones gubernamentales y sociales, aún está pendiente la designación del representante del Congreso de Intendentes y de las gremiales, según consta en el acta taquigráfica de la sesión del 1º de marzo.

Garín explicó que como el directorio definitivo todavía no está funcionando, pese a que Zumarán ya fue designada por el Poder Ejecutivo, “desde los aspectos formales todavía no está en funcionamiento el ámbito que la integra”. No obstante, aseguró que la han “estado incorporando al trabajo” y que incluso la habían invitado a asistir a esa sesión. “O sea que, en términos formales, está presente el directorio de transición y la secretaria designada ―ella no es formalmente integrante del directorio de transición, pero sí va a ser parte del directorio definitivo cuando opere―”, sostuvo el jerarca.

El ex subsecretario de Ganadería afirmó que “no hay vacío institucional de gobierno en la UAM” y que espera que al “salir de estas semanas de mudanza”, luego de Semana de Turismo, se empezaría “a tener la integración formal con las gremiales a efectos de comenzar el proceso de elección de los delegados, lo que nos va a permitir posiblemente al inicio del segundo semestre de este año instalar los instrumentos de gobierno definitivos que establece la ley”.