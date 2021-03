En la tarde de este jueves, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, participó de la ceremonia de egreso de oficiales de la Policía, junto con el presiente Luis Lacalle Pou. A la salida, en rueda de prensa, Larrañaga fue consultado por la diaria sobre el operativo policial realizado en Malvín Norte en el que tres mujeres fueron lesionadas con perdigones por la Policía. El ministro contestó que “se está analizando” el hecho, ya que hay una investigación en curso, por lo tanto, evitó emitir un juicio “sobre algo que se está investigando desde el punto de vista de la Policía”.

“Lo que sí digo, serenamente, es que a la Policía hay que respaldarla y respetarla, que no se pueden impedir los procedimientos policiales. Cuando hay una persecución de personas, presuntamente de actuar contrario al orden público y a las normas de Código Penal, no se pueden impedir los procedimientos, como a veces algunas personas lo hacen. Eso permite que esa persona que está huyendo logre su objetivo. Esto me parece absolutamente central y fundamental”, subrayó.

En cuanto a lo sucedido en Malvín Norte, agregó que “hay que ver toda la secuencia” y “no quedarse solamente con una parte de un relato”.

Este martes, la diaria informó que vecinas y vecinos denunciaron situaciones de uso abusivo de la fuerza ‒les dispararon al cuerpo a un metro de distancia, en contra del instructivo que rige al cuerpo policial‒ y discriminación. “‘Vayan a aprender a leer’, ‘negras’, ‘báñense’, un montón de cosas dijo, también sobre el lugar en que vivimos. Nos insultó mal, de verdad”, contó una de las mujeres entrevistadas.