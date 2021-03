En la tarde de este jueves en la sede de Cabildo Abierto (CA) tuvo lugar la segunda reunión de su Mesa Política. Antes de empezar, el senador Guido Manini Ríos, líder del partido, señaló en una rueda de prensa que los integrantes de la mesa tenían muchos temas políticos de los que hablar, y además era una buena instancia porque, además de todos sus legisladores, contaron con los ministros y subsecretarios que participan en el gabinete.

Manini fue consultado por el proyecto de ley de CA que limita los territorios destinados a la producción forestal, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, con los votos del Frente Amplio y del Partido Ecologista Radical Intransigente, pero sin el apoyo del Partido Nacional (PN) ni del Partido Colorado. Manini dijo que en el Senado el proyecto se tratará “seriamente”, convocarán “a aquellas delegaciones que por alguna razón no pudieron concurrir cuando fueron convocadas en Diputados”, y hablarán “con todas las partes”. “Entendemos que es un proyecto necesario e imprescindible que se apruebe lo antes posible. Indudablemente, vamos a tratar de lograr el mayor apoyo posible al proyecto y estarán los votos de aquellos senadores que lo quieran votar. Nosotros pensamos que vamos a tener un amplio apoyo porque realmente es una ley necesaria para el país”, subrayó.

Desde el PN ya se anunció que el proyecto no se votará tal cual llegó de la Cámara de Diputados, pero Manini subrayó que todavía no se le plantearon las posibles modificaciones. Insistió en que “hay gente que planteó que no había tenido oportunidad de expresarse” en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, pero ahora “va a tener la oportunidad de expresarse”. “Nosotros dijimos desde el primer momento: estamos abiertos a hacer cambios si realmente eso es lo que puede significar el apoyo de sectores que hasta ahora no han apoyado el proyecto, pero siempre respetando el espíritu del proyecto: que se foreste en las tierras que son apropiadas para ello”, subrayó.

Destacó que CA no se opone a la actividad, al contrario, quiere que siga adelante, pero “en los predios que están previstos para ello y no en cualquier predio, ya que hay que preservar las mejores tierras del país para otras actividades agropecuarias, que son mucho más rentables y afincan a mucha más gente en el interior del país”.