El senador Guido Manini Ríos, en cuarentena en su casa debido a que estuvo en contacto con el senador Sergio Botana, que dio positivo de covid-19, cuestionó algunas de las movilizaciones en torno al Día Internacional de la Mujer. “Si escuchan los discursos que se hacen en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Costa Rica, donde sea, son prácticamente los mismos”, dijo, y añadió que “están alentando una ideología de género que nosotros no compartimos”.

Manini Ríos aseguró que en Cabildo Abierto no comparten “esa exacerbación de la mujer contra el hombre, esa denuncia del hombre como todo los males. No compartimos la ideología de género desde su base, que dice que el sexo es una construcción. Tampoco compartimos el espíritu divisivo, que termina erosionando instituciones tan básicas y fundamentales como es la familia”, opinó en entrevista con Las cosas en su sitio, de la radio Sarandí.

Insistió en que la ideología de género “es un relato que se quiere imponer cada vez con más fuerza y desde organismos internacionales”, con “intencionalidades políticas”.

Dijo que desde Cabildo Abierto defienden “el derecho de la mujer de luchar por la igualdad de oportunidades y derechos, lucha que no empezó ahora”, y consideró que en ese terreno “se ha avanzado muchísimo”, y diferenció al feminismo de la ideología de género: “Entendemos el feminismo como la lucha por derechos, espacios equitativos, iguales entre hombres y mujeres, que reciban el mismo salario por la misma función; esa lucha para nosotros es valedera y no la negamos, la apoyamos y nuestras mujeres están imbuidas también de ese espíritu. No aceptamos la radicalización enfermiza contra el hombre, que yo creo que le hace un daño tremendo a la sociedad”.

Las propuestas de política económica de Cabildo Abierto

En relación al primer año del gobierno, el senador opinó que “la coalición ha funcionado más que aceptablemente, en un año tan difícil signado por la pandemia, donde hubo que redefinir políticas a la luz de lo que significa la emergencia sanitaria que ha condicionado todo” y agregó que la coalición “ha actuado con coherencia en los grandes temas, en los planteados en la ley de urgente consideración y en la ley de presupuesto”.

Manini Ríos insistió en que Cabildo Abierto “es diferente del Partido Nacional y el Partido Colorado” y advirtió que no está de acuerdo en que la coalición sea “monocorde”, agregó que tienen “visiones, propuestas y sentimientos diferentes” y “muchas veces lo hacemos saber, presentamos iniciativas que podrán gustar o no a los otros socios, pero siempre respetamos el “Compromiso por el país”: es el documento con el que se le pidió el voto al electorado uruguayo y hay que cumplirlo a rajatabla”.

El líder de Cabildo Abierto también opinó sobre el rol del Frente Amplio como oposición en el último año. Afirmó que “es fácil decir hay que hacer esto y lo otro y que las autoridades hagan y si no hacen criticar, es fácil pedirle la renta básica universal, es fácil dar manija y decir que los pobres aumentaron este año”, pero eso a su entender no es responsable.

En contraposición, Manini Ríos comentó las propuestas que su partido elevó a las autoridades económicas del país para “darle oxígeno al trabajo nacional”. Según detalló, “hay un gasto tributario, es decir, toda la suma de la renuncia fiscal o estímulos que se les ha dado a distintos sectores a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos 15 años, que muchos de ellos merecen ser revisados para otorgarloa a otros sectores que hoy lo están necesitando fuerte”.

Según comentó Manini Ríos, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, le aseguró que está trabajando en “la foto de todas las exoneraciones, de todo ese paquete que llega al 7% del PIB”. Para el senador, muchas de esas exoneraciones son necesarias “porque en base a eso se desarrollan actividades, pero estimamos que 2% de ese 7% se puede direccionar a las pequeñas y medianas empresas, al productor chico y a los grandes que también dan mucho trabajo, con criterios similares a los que se han aplicado cuando empresas multinacionales nos han pedido todo y se lo hemos dados”.

Manini Ríos aseguró que “hay formas de poder solventar o financiar esa propuesta” y reafirmó que no está en sus intenciones que Uruguay “pierda el grado inversor”, como deslizó días atrás el senador Mario Bergara. Sobre esas críticas, el líder de Cabildo Abierto comentó: “El senador Bergara no tiene más remedio que defender la política que él mismo llevó adelante durante 15 años, no tiene más remedio que morir abrazado a la bandera”.

También en relación a la política económica que el país debe llevar adelante, Manini Ríos opinó que es correcto mantener el incentivo a la inversión extranjera, pero planteó darles “lo mismo a otras empresas de capital nacional” que se le dio, por ejemplo, a UPM. El senador fue más allá y comentó que si a Conaprole se le dieran los mismos beneficios que a la pastera, “se duplicaría o más la producción de leche en el país, generaría muchas más divisas y puestos de trabajo y radicaría a la gente en el medio del campo, que hoy se está vaciando”.