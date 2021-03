El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, recibió al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, después de que este planteara críticas y preguntas acerca del acuerdo anunciado por el gobierno con la firma belga de servicios portuarios Katoen Natie —que extiende por 50 años más, hasta 2081, la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo—

El presidente, Luis Lacalle Pou, anunció la semana pasada que se llegó a un acuerdo con Katoen Natie para que la empresa desista de una demanda internacional que presentó contra Uruguay e invierta 460 millones de dólares en Terminal Cuenca del Plata (TCP), firma que tiene la concesión del área especializada —un 80% pertenece a la compañía belga y el 20% restante al Estado uruguayo—. Este lunes, Orsi había señalado que “la amenaza” del juicio internacional no es “argumento para ceder poder y el control estratégico de buena parte del negocio portuario” a Katoen, reclamó una licitación y pidió mayor información sobre la negociación.

Este miércoles, tras el encuentro, ambos realizaron declaraciones que consignó VTV Noticias. Heber informó que solicitó acudir al Parlamento “para dar toda la explicación” respecto a la negociación y el acuerdo con Katoen Natie. Además, señaló que se trató “de un gran acuerdo, beneficioso para el puerto y para el país”.

Consultado sobre por qué no hubo una licitación, sostuvo que “no puede haberla porque ya hay una concesión” y para dejar de lado el contrato vigente hasta 2031 “tenemos que argumentar por qué, o sino tendremos otro juicio”. En esa línea, complementó: “Supongo que no se plantea tener otro juicio, ya evitamos uno. Logramos una inversión histórica, en Uruguay no ha habido una inversión como la propuesta, de 460 millones de dólares”.

El ministro de Transporte auguró que tras las obras en TCP la terminal de Montevideo será “el puerto más importante y eficiente de la región”, así como el que “absorberá más carga”.

Por su parte, Orsi aclaró que no criticó al MTOP: “a partir del discurso del presidente me surgieron interrogantes y me pregunté cosas que todos deberíamos preguntarnos”. Añadió: “Tuve la suerte de tener una conversación con el ministro, él tiene cosas para explicar y está bueno. Será recibido por el Parlamento y la discusión se dará en ese lado. Al no saber cosas, nos permitimos preguntarnos y luego viene la aclaración”, explicó.

El exvicepresidente de la ANP Juan José Domínguez dijo a la diaria esta semana que la relación entre Katoen Natie y los gobiernos del FA fue “siempre difícil”. En reiteradas ocasiones la firma belga acusó a las autoridades de tomar decisiones que favorecían a la empresa Montecon, competidora que opera en los muelles públicos del puerto y que en los últimos años la superó en actividad. “No iba más de la mitad [de la concesión inicial por 30 años] y ya querían otro contrato, que hasta era probable que se les diera, pero no antes” de culminar el vínculo vigente, indicó el exjerarca del ente portuario.