Este martes fue la primera jornada de agenda abierta para la vacunación contra el coronavirus, enfocada en la franja de entre 50 y 70 años. En total hay unas 700.000 personas en ese grupo y los sistemas disponibles para agendarse ‒por teléfono, por Whatsapp, por la aplicación Coronavirus y por la página web‒ se saturaron desde el comienzo del día, al tiempo que se completó la agenda para esta semana en varios departamentos. Los inconvenientes y demoras para el registro generaron críticas de los usuarios y también a nivel político. Mientras tanto, empezó la vacunación en los hogares residenciales y para personas en situación de calle en los centros del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, publicó varios mensajes durante el día en Twitter para informar sobre lo que estaba ocurriendo con el sistema para agendarse. “Puede ocurrir que al ingresar todos juntos se bloquee transitoriamente, pero hay que reintentar”, sostuvo pasada la medianoche, cuando comenzaba el plazo establecido. “Gran concurrencia simultánea”, expresó en la mañana, y sobre las 9.00 señaló que ya estaba completa la agenda por esta semana ‒se comienza a vacunar el jueves y va hasta el sábado‒ para seis departamentos: Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú y Flores. “Se completó en pocas horas, dada la buena adhesión de la población a la vacunación”, destacó.

Por la tarde, el Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó que volvió a quedar habilitada la agenda para esos departamentos. A su vez, el ministro manifestó que “hay suficientes vacunas” pero el procedimiento “no se hace en una semana, la forma de vacunar y la seguridad son fundamentales”.

Salinas indicó que próximamente se abrirá la agenda para la vacunación en estos departamentos a partir de la semana que viene. “Gente de nuestro interior, aún hay lugar para anotarse, no se queden en las gateras”, escribió.

Con respecto a las demoras y problemas de saturación en el sistema, desde el MSP confirmaron que el tráfico en línea generado desde el lunes de noche provocó que por momentos todas las vías para agendarse estuvieran sin servicio, lo que ocasionó demoras. Salinas señaló que el sistema utilizado para la atención por Whatsapp tiene un tope de usuarios simultáneos (16.000).

Otro inconveniente que generó quejas de los usuarios es que se abrió la posibilidad de agendarse durante el lunes, antes del plazo anunciado. En la tarde, el MSP informó que el hecho “se debió a una dificultad técnica en el sistema”, que permitió que “algunas personas” pudieran agendarse “mientras el equipo informático trabajaba ultimando detalles de los preparativos destinados a habilitar las reservas”.

A la población de entre 50 y 70 años le corresponde inmunizarse con la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac. Este martes arribó al aeropuerto de Carrasco un cargamento proveniente de la nación asiática con un lote de 1.558.000 dosis de la vacuna. Se trata del segundo embarque de Sinovac; el primero se hizo a fines de febrero y consistió en 192.000 dosis.

Repercusiones políticas: Mujica criticó el procedimiento

El expresidente José Mujica dijo que es necesario revisar el sistema implementado para agendarse para la vacunación y consideró un error convocar a una franja de edad tan amplia. En diálogo con la radio Monte Carlo, sostuvo: “Si tengo una franja cortita, de cinco años, puedo ordenar mucho más”.

El líder frenteamplista sostuvo sobre los inconvenientes generados: “Se crea mucha desazón. La gente se pasa horas y horas trabajando en un teléfono para anotarse y creo que esto desestimula [la vacunación]. Habría que revisar el sistema, tal vez se podrían encontrar soluciones que le faciliten a la gente la concurrencia mucho más ordenada y menos ansiosa, porque mucha gente no se vacuna por las dificultades que se presentan”. En esa línea, propuso que el MSP utilice mecanismos descentralizados para convocar a la población, como las comisarías. “Pueden hacer listas y tener identificada a la gente, y avisarles el día y hora que tiene que ir” para inmunizarse, ejemplificó.

También se refirió al momento que atraviesa Uruguay por el aumento de casos de covid-19, y consideró que la política debería ceder terreno a la ciencia. “Sé que desgraciadamente esto tiene un costo, porque todas las prevenciones sanitarias afectan la cuestión económica, pero me parece que estamos en un caso en que tenemos que optar entre defender la vida y la economía. Es un momento en que, por la gravedad, hay que darle prioridad a la recomendación de la ciencia”, señaló.

Otros legisladores frenteamplistas cuestionaron cómo se aplicó la agenda para la vacunación. La senadora Liliam Kechichian, que se encuentra dentro de la población objetivo, escribió en Twitter que espera una “comunicación clara” sobre cuándo podrá volver a agendarse. Pidió que exista “certeza de que todos los que estemos dispuestos a vacunarnos lo podremos hacer”, y que si hay una fecha de apertura de agenda, “no la abran antes”, como sucedió el lunes. La legisladora destacó, no obstante, que el hecho de que se hayan agotado los cupos habla de una “generación que entendió todo”.

Por su parte, la senadora de la Vertiente Artiguista Amanda Della Ventura dijo a la diaria que el MSP no planificó bien la agenda. “Si se sabía que 700.000 personas estábamos en esta franja, debería haberse dividido en dos grupos: de 60 a 65 años [se vacunaban] en determinados días y de 65 a 70, en otros”, señaló, y agregó que también se podría haber extendido el plazo de la agenda más allá del sábado. Asimismo, la legisladora cuestionó a las autoridades por no prever que esa franja de personas estaba “muy decidida a vacunarse”. “Algo que podría planificarse mejor no se planificó”, concluyó.

Por otra parte, en el oficialismo, el sector Ciudadanos, del Partido Colorado, propuso una serie de medidas para contener el aumento de casos de coronavirus, incluida que se postergue la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer para abarcar a más personas ‒al utilizar las vacunas reservadas para los ya inmunizados‒. La diputada colorada Nibia Reisch dijo a Teledoce que esto se ha hecho en otros países “porque la efectividad ha sido muy importante” incluso con una dosis, y consideró que el MSP “tiene que evaluar” proceder de la misma forma.

Vacunación en residenciales, centros del Mides y cárceles

Este martes el MSP comenzó un plan de vacunación en los hogares de ancianos, que abarca a la población residente y los funcionarios. Estos recibirán la vacuna de Pfizer: se utilizará un remanente de unas 14.000 dosis que quedaron de lo asignado para el personal de salud.

En la jornada del martes los equipos de vacunación estuvieron en el hospital Piñeyro del Campo ‒el mayor residencial público del país‒ y en 16 hogares de ancianos, según consignó El País. En total se estima que entre residentes y funcionarios son unas 25.000 personas dentro de este sector.

En tanto, está previsto para este miércoles la llegada al país de un lote de 50.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer, que servirán para continuar inmunizando al personal de salud y en residenciales.

Además, el MSP informó que el martes comenzó la vacunación para personas en situación de calle en los centros del Mides, mientras que avanza la inmunización en las cárceles y este miércoles se procederá con cerca de 2.000 internos alojados en la Unidad Nº 4 Santiago Vázquez.