La bancada de senadores de la coalición de gobierno aceptó la propuesta del Frente Amplio (FA) de crear una comisión a nivel parlamentario para analizar la marcha del país en la pandemia, según informó en la mañana de este martes el senador nacionalista Jorge Gandini en una conferencia de prensa.

El senador dijo que la decisión se tomó tras una reunión de la bancada del Partido Nacional y también se hicieron las consultas en el resto de la coalición de gobierno, incluso se habló con el presidente Luis Lacalle Pou, quien dio su visto bueno para que se conformara ese ámbito.

“La oposición pide ámbitos de diálogo nuevos y entendemos que hay que concederlos. El Parlamento no ha estado omiso, ha discutido y aprobado leyes en esta materia, pero si se quiere un ámbito de diálogo lo vamos a conceder, discutiendo, que todavía no está definido, cuáles son sus contenidos, porque esa comisión no puede sustituir a las demás”, dijo Gandini. “Este será un ámbito de intercambio y de mirada global, pero si hay que legislar están las comisiones permanentes del Parlamento para estudiar los proyectos con los legisladores especializados en cada materia”, agregó.

Gandini dijo, no obstante, que todavía se está negociando cuáles serán los contenidos que tratará la comisión, pero aseguró que “hay predisposición a mantener un espacio donde se produzca intercambio, diálogo y se lleven propuestas, y más allá de lo que se dice en términos generales, nos hagamos cargo de las propuestas concretas vinculadas al tema”.

La iniciativa retoma la propuesta de diciembre de instalar una “mesa de trabajo” en el Parlamento para afrontar el coronavirus. En ese momento la vicepresidenta, Beatriz Argimón, había opinado que era necesario que el Poder Legislativo sumara “esfuerzos a la gestión que desde el gobierno nacional se viene realizando para atender la emergencia sanitaria”.

La votación en el Parlamento

Tras el anuncio hecho por Gandini, el Senado votó formalmente la creación de la comisión, lo que fue celebrado tanto por integrantes del Frente Amplio como de la coalición, aunque en la fundamentación del voto ya se visualizaron algunas diferencias.

En filas frenteamplistas se cuestionó que la propuesta de crear este ámbito fue realizado casi cuatro meses atrás y a la vez se reclamó que el cuerpo se conforme cuanto antes. “Esperamos que esta semana este convocada, para que no pasen otros cuatro meses”, ironizó el senador Daniel olesker.

En tanto, el integrante del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez pidió que la primera reunión fuera con los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario para “priorizar la ciencia”.

El senador comunista Óscar Andrade celebró el acuerdo y dijo que la idea no es “ni sustituir ni superponer el trabajo parlamentario de las comisiones especializadas”, pero aseguró que ante una situación de crisis “la salida es política o es una mala salida”. “Es ambicioso el objetivo, difícil de lograr, porque implica construir lógicas en tiempos de dificultad, pero saludamos que el sistema político pueda construirlo. No disuelve nuestras diferencias, pero creemos que estamos dando una señal positiva en un momento dramático”.

También el nacionalista Gustavo Penadés sostuvo que la situación es tan delicada que “es necesario que la política asuma un rol de conducción”. “Por supuesto que tenemos diferencias, algunas de ellas irreconciliables. Pero lo que tenemos que salir a reivindicar y transmitir en esta instancia y ante estos lugares es la serenidad que tenemos que tener ante esta pandemia”.

Tanto Penadés como Gandini reconocieron que el FA había pedido con anterioridad la conformación de dicha comisión, aunque este último sostuvo que ahora es el momento político para conformarla. “No la habíamos votado antes pero sí ahora, porque cada cosa tiene su tiempo y el tiempo hoy es de dar este tipo de mensajes. Hay que cerrar filas”, concluyó.

En cambio, el senador de la lista 40 Sebastián Da Silva admitió ser escéptico con este tipo de ámbitos, y dijo que a su entender los temas relacionados con la pandemia se pueden discutir en los ámbitos parlamentarios correspondientes. “Le transmití al coordinador de mi bancada que disponga de mi nombre para no estar en la comisión”, expresó.

Por su parte, Argimón explicó que si bien la propuesta del FA ya había sido presentada en diciembre, la postura de los partidos políticos de la coalición en aquel momento fue que los temas referidos a la pandemia se iban a discutir en las comisiones de salud de ambas cámaras. Sin embargo, el FA volvió a insistir con el pedido en la reunión de coordinación de bancada de ayer, y esta vez sí hubo una respuesta diferente, ya que “es notorio que las circunstancias de la pandemia han cambiado”.

La comisión tendrá 12 miembros: siete de la coalición y cinco del Frente Amplio. Por la oposición estarán los senadores Mario Bergara, José Carlos Mahía, Andrade, Olesker y Sánchez.