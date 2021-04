El senador y coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Óscar Andrade, fue quien insistió con la propuesta el lunes, en la reunión de coordinación de la bancada: una comisión interpartidaria de evaluación e intercambio sobre la marcha de la pandemia en el país.

La propuesta ya había sido realizada en diciembre por la oposición, y si bien entonces contó con el apoyo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, los partidos integrantes de la coalición de gobierno decidieron que el lugar óptimo para abordar los temas vinculados a la pandemia eran las comisiones de salud que funcionan en ambas cámaras.

Sin embargo, el pedido frenteamplista esta vez dio resultado. ¿La diferencia? El senador nacionalista Jorge Gandini expresó el porqué de este cambio de respuesta en la sesión de la cámara alta este martes, cuando se votó la creación del ámbito: “No la habíamos votado antes pero sí ahora, porque cada cosa tiene su tiempo y el tiempo hoy es de dar este tipo de mensajes. Hay que cerrar filas”, sostuvo.

La sesión del martes se produjo luego de que el lunes el país registrara un récord de 45 muertes en un solo día a causa de la covid-19. Antes del inicio de la sesión hubo un minuto de silencio respetado por todas las bancadas.

Tras el pedido de Andrade, el tema fue acordado en la bancada del lunes por los coordinadores de la coalición, aunque ameritó una discusión interna de los legisladores nacionalistas. En ese encuentro, Argimón dijo que contaba con el aval del presidente Luis Lacalle Pou, mientras que algunos senadores, como Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, expresaron sus reparos. No obstante, después de la reunión se acordó apoyar la creación del ámbito.

Una de las integrantes de esa bancada, Carmen Asiaín, dijo a la diaria que ella en su momento se había pronunciado en contra de crear esta comisión, pero ante la persistencia de la oposición, y como además el tema de la pandemia había “congestionado” el funcionamiento de las comisiones de salud de ambas cámaras, finalmente estuvo de acuerdo con la propuesta. Según dijo, en la bancada nacionalista hubo “distintas consideraciones y opiniones” pero “nadie se opuso de una manera como para desperfilarse”.

No obstante, y si bien el cuerpo fue creado por unanimidad en el Senado, Da Silva dejó en claro en la sesión que era “escéptico” respecto de estos espacios, y dijo que a su entender los temas relacionados con la pandemia se pueden discutir en los ámbitos parlamentarios correspondientes. “Le transmití al coordinador de mi bancada que disponga de mi nombre para no estar en la comisión”, expresó durante la sesión.

El anuncio de la creación de la comisión no se hizo oficial hasta la mañana de este martes, cuando Gandini lo comentó en una conferencia de prensa, durante un cuarto intermedio de la sesión del Senado en que se discutía el proyecto de ley para habilitar a los trabajadores a ausentarse de su trabajo mientras reciben la vacuna contra la covid-19.

“La oposición pide ámbitos de diálogo nuevos y entendemos que hay que concederlos. El Parlamento no ha estado omiso, ha discutido y aprobado leyes en esta materia, pero si se quiere un ámbito de diálogo lo vamos a conceder, discutiendo, que todavía no está definido, cuáles son sus contenidos, porque esa comisión no puede sustituir a las demás”, dijo Gandini. “Este será un ámbito de intercambio y de mirada global, pero si hay que legislar están las comisiones permanentes del Parlamento para estudiar los proyectos con los legisladores especializados en cada materia”, agregó.

Luego del cuarto intermedio, el senado votó por unanimidad la creación del nuevo cuerpo, que funcionará por un plazo de 60 días. El proyecto fue celebrado tanto por integrantes del FA como de la coalición, aunque en la fundamentación del voto ya se visualizaron algunas diferencias.

En filas frenteamplistas se recordó que la propuesta de crear este ámbito se hizo casi cuatro meses atrás y se reclamó que el cuerpo se conforme cuanto antes. “Esperamos que esta semana esté convocada, para que no pasen otros cuatro meses”, ironizó el senador Daniel Olesker. Según supo la diaria, la comisión sesionará por primera vez la semana que viene.

En tanto, el integrante del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez pidió que la primera reunión fuera con los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario para “priorizar la ciencia”.

Por su parte, Andrade celebró el acuerdo y dijo que la idea no es “ni sustituir ni superponer el trabajo parlamentario de las comisiones especializadas”, pero aseguró que ante una situación de crisis “la salida es política o es una mala salida”.

También el nacionalista Gustavo Penadés sostuvo que la situación es tan delicada que “es necesario que la política asuma un rol de conducción”. “Por supuesto que tenemos diferencias, algunas de ellas irreconciliables. Pero lo que tenemos que salir a reivindicar y transmitir, en esta instancia y en estos lugares, es la serenidad que tenemos que tener ante esta pandemia”.

Por su parte, Argimón explicó en una rueda de prensa el cambio de actitud del oficialismo: “Es notorio que las circunstancias de la pandemia han cambiado”.

La comisión tendrá 12 miembros: siete de la coalición y cinco del FA. Por la oposición estarán los senadores Mario Bergara, José Carlos Mahía, Andrade, Olesker y Sánchez. Por el momento se sabe que además estará integrada por los colorados Germán Coutinho y Carmen Sanguinetti, además de cuatro nacionalistas (uno de ellos presidirá el cuerpo) y un integrante de Cabildo Abierto.

Dudas que persisten

Dentro de la coalición una de las dudas que persisten es qué rol tendrán las comisiones de salud parlamentarias una vez que se ponga en funcionamiento el nuevo ámbito. A la par de su creación, este martes la bancada del FA confirmó que incluirá en la visita del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a la Comisión de Salud del Senado el fallecimiento de 15 ancianos es un hogar residencial en Fray Bentos. Andrade dijo a la radio Montecarlo que Salinas acudirá la semana que viene a dicha comisión. Allí corresponderá “escuchar las explicaciones del ministro” y luego se verá “los pasos a seguir”.

Dentro de la coalición especificaron que si bien el tema ya había sido definido antes del acuerdo de este martes, se puede correr el riesgo de llegar a un “extremo” y que la nueva comisión termine tratando “todos los temas nacionales”. “Estamos tratando de acomodar a ver qué pasa con esto”, dijo un integrante de la bancada de la coalición.

Por su parte, Olesker consideró que la respuesta de Salinas por el tema de los residenciales debe ser tratada en la Comisión de Salud del Senado, que es la que corresponde. “Este nuevo espacio es para tener información y discutir estrategias, pero cuando hay que convocar a los ministros por errores o para escuchar a los ministros siguen funcionando las comisiones especializadas. Este nuevo ámbito, en cambio, va más allá de su especialización”, sostuvo. Para el senador, mientras las comisiones especializadas deben trabajar en los “emergentes” de la pandemia, el nuevo ámbito debe encargarse de “la estrategia general de la pandemia”.