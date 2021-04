Por iniciativa del senador colorado y exintendente de Rivera Tabaré Viera, la Comisión de Hacienda de la cámara alta decidió citar a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Viera explicó a la diaria que el motivo es la situación de los free shops, del comercio de la frontera seca con Brasil y “de las otras actividades que también fueron limitadas administrativamente” por el gobierno debido al coronavirus. Subrayó que el tema se relaciona con “las medidas que el gobierno ha pensado y que a esta altura debería de estar implementando para mitigar las consecuencias del cierre en esas actividades”.

En cuanto a los free shops, Viera dijo que fue una medida “que tomó bastante de sorpresa” y hay algunas soluciones que ni siquiera son de “disposición de recursos”. Puso como ejemplo que cuando se decretó el cierre de esa actividad, “una de las principales fuentes laborales de la frontera”, muchos de los comercios ya tenían mercadería comprada, y mientras la empresa no hace el trámite para liberarla de la aduana, paga por ese depósito. Entonces, “además de no facturar, tienen costos” que “simplemente” se podrían solucionar con una medida que disponga que pueden sacar la mercadería de la aduana, porque el cierre de los free shops “no implica que no lleven la mercadería a sus depósitos”.

Otro ejemplo que señaló Viera es que muchos de los trabajadores, que estaban en seguro de paro parcial, una vez que se produjo el cierre “deberían pasar al seguro total”, pero “esto no es posible, no fue aceptado, porque están en el otro seguro”, y eso “también hay que resolverlo”. Además, dijo que “es sumamente necesario que se posponga el cobro del canon, que es el impuesto único que pagan los free shops por su mercadería”.

El senador subrayó que “todo esto fue planteado en su momento por los diputados y por las gremiales”, pero “no se han tenido respuestas a una situación que es muy compleja”. Por eso en la coordinación de la bancada de la coalición del Senado se acordó invitar a Arbeleche, para saber “cuáles son las medidas que está planificando aplicar el gobierno para mitigar los efectos colaterales de los cierres”. Viera agregó que en el acuerdo para la citación, incluso, se decidió ampliar la consulta a otras actividades, como el cierre de las termas en Semana de Turismo y el de los gimnasios; es decir, “las actividades que han sido administrativamente cerradas”. En la comisión quieren “escuchar cuáles son las medidas paliativas para estos sectores, de manera de preservar fuentes laborales”, subrayó.

“Estamos en una situación de gravedad, vemos un horizonte con la vacuna pero hay que llegar allí, el famoso 'blindemos abril'. Por lo tanto, la decisión la va a tomar el presidente con el asesoramiento técnico y teniendo en cuenta los otros aspectos, políticos, económicos, etcétera. Pero lo que decimos es que si hay que tomar medidas más severas para bajar la movilidad, lo apoyaríamos, pero tienen que estar el diagnóstico y decididas las medidas paliativas de los efectos colaterales para que, dentro de poco, cuando superemos la crisis sanitaria, poder empezar la recuperación económica, laboral y social”, finalizó Viera.