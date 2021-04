Integrantes de la Comisión Prorreferéndum de la ley de urgente consideración (LUC) le solicitaron a la vicepresidenta Beatriz Argimón que se aplace la fecha límite para entregar las casi 700.000 firmas necesarias para llevar adelante una consulta popular sobre 135 artículos de dicha norma.

Argimón explicó a la diaria que se limitó a responder que trasladaría el pedido a la coordinación de bancada y al presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Alfredo Fratti.

Uno de los participantes del encuentro, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que dada la situación sanitaria del país, lo más lógico es que se suspenda por un tiempo la campaña de recolección de firmas y que esos días puedan ser prorrogados en otro momento. “Es de sentido común, salimos con los máximos cuidados pero nadie es ingenuo; tenemos casi 4.000 casos diarios y el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] pide más restricciones que las que hay, entonces cambian las reglas del juego y seguir así no es lógico”, sostuvo el dirigente sindical.

Pereira señaló que bajo el mismo argumento se suspendieron el año pasado las elecciones departamentales, que debían ser en mayo y finalmente se realizaron en setiembre. “Seguramente algún cambio hubo en sus resultados”, dijo el dirigente sindical, que recordó que en aquel momento había “diez veces menos contagios”.

Para Pereira, para llegar a las 675.000 firmas antes del 10 de julio “hay que desplegar miles de militantes, y eso en este momento es riesgoso para ellos, porque si no me puedo aglomerar, ¿cómo hago para hacer las barriadas, llevar ómnibus al interior o hacer un acto de campaña? No tengo las herramientas mínimas para poder actuar. Queremos bajar la movilidad, pero esta campaña necesita aumentar la movilidad”, reflexionó.

No obstante, señaló que en caso que el Parlamento no acceda al pedido, se continuará en la búsqueda de las firmas “con las condiciones sanitarias adecuadas, porque abandonar no es una opción”.

En tanto, el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, dijo en una conferencia de prensa que si bien la Constitución marca un año desde la aprobación de la norma a la entrega de firmas, “al impedido por justa causa no le corren plazos”. Según sostuvo el exsenador, la actual situación de la pandemia genera que la recolección de firmas tenga “inconvenientes notorios” y además la regulación del derecho de reunión, aprobada y ratificada por el Parlamento hace dos semanas, “impide las aglomeraciones, que es como se juntan firmas”. “Las firmas se juntan con aglomeraciones”, aseguró.

Partido Colorado no apoyará solicitud

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) resolvió este lunes no acompañar la petición de la Comisión Prorreferéndum. El argumento del PC es que se trata de una iniciativa “inconstitucional”, en la medida en que el plazo está establecido en el artículo 79 de la Constitución de la República, y que los argumentos “no son de sustento”.

“Se invoca allí el argumento de que al impedido por justa causa no le corren plazos, y en verdad acá no hay ninguna disposición del gobierno y ninguna disposición legal que impida la recolección de firmas”, afirmó Schipani, que ya había adelantado a la diaria que no acompañaría esta solicitud.

Por otra parte, indicó que la comparación con la postergación de las elecciones departamentales “desde nuestro punto de vista no tiene nada que ver, porque son dos actos diferentes: una cosa es una elección obligatoria, en donde se movilizan dos millones de personas en un mismo día, y otra cosa es una campaña de recolección de firmas en donde hay un año para esa recolección, que se realiza individualmente”.