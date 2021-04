El exdiputado y exdirigente colorado Daniel García Pintos se incorporó a Cabildo Abierto a mediados de 2019, y en mayo de 2020 asumió como subcoordinador general del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos –que existe desde 2011– del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuya titular es la cabildante Irene Moreira. Pero a menos de un año de asumir, García Pintos renunció. En una carta enviada a la ministra el 12 de abril, a la que accedió la diaria, García Pintos señaló que su renuncia fue motivada por las “insalvables diferencias” que mantiene con el coordinador general del Plan Juntos, el coronel retirado Rody Macías, referidas a “la forma en que conduce” la institución.

En el primer punto de la carta sostuvo que hubo “gruesos errores de enfoque al negociar con el sindicato de la construcción” un reclamo que, “consecuencia de un atraso breve en el pago de una quincena, agosto 2020”, atraso “no atribuible a la empresa”, le significó a esta, y a pesar del asesoramiento en contrario que recibió respecto de la “decisión” que finalmente tomo Macías, “un perjuicio económico importante en muchos miles de dólares, equivalente a aproximadamente el valor de 10 a 12 soluciones de mejoramiento de vivienda de familias muy humildes”.

García Pintos también señaló como motivo de su renuncia que hubo “muy pocas soluciones para uruguayos de uniforme policial y militar que viven en viviendas muy precarias en barrios muy complejos”.

“Y, por último, lo más doloroso, el destrato hacia parte del personal, algunas de ellas mujeres a quienes en ocasiones vimos llorar. No siempre fui testigo directo de los hechos concretos, pero sí recibí en mi oficina a algunas de estas damas, que, conmovidas hasta el llanto me comentaron el mal momento que sufrieron. Hice lo correcto cuando en más de una ocasión le reclamé que no les faltara el respeto a nuestras compañeras de trabajo. No es de buen varón irrespetar mujeres, aprovechando el desempeño de un cargo; por el contrario, es cobardía”, sostuvo en el último punto.

En diálogo con la diaria, García Pintos dijo que las diferencias que señaló en la carta de renuncia son sólo “algunas”, posiblemente “20%”. “Hice muchas cosas en 11 meses. Ayudé a mucha gente, estuve muy cerca de la gente más necesitada. Aporté viviendas a gente que nunca había sido tenida en cuenta, por ejemplo, familias de policías que vivían en cantegriles. Yo a la gente no le preguntaba quién era, de dónde venía ni qué votaba. La gente se aproximaba a mí y yo hacía lo que tenía que hacer como subcoordinador general, fueran policías, panaderos o carpinteros, no importaba”, señaló.

Por último, García Pintos dijo que “algunos de repente estaban en desacuerdo” con que él les diera “oportunidad a los policías”.