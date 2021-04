Sin los votos de la bancada del Partido Nacional (PN) y del único edil del Partido Colorado, naufragó en la Junta Departamental de Rocha una iniciativa del Frente Amplio (FA) para conformar una comisión investigadora que tratara la contratación que la intendencia de dicho departamento hizo a la fundación A Ganar.

Dicha fundación fue contratada el 8 de enero para que gestionara los recursos humanos de un programa “socio educativo de temporada”, para servicios de “higiene ambiental” y otras tareas de la temporada veraniega. A Ganar fue la única organización que se presentó a la convocatoria y fue beneficiada con un contrato de 2,5 millones de pesos para trabajar entre el 10 de enero y el 28 de febrero. Desde que comenzó el gobierno del PN, A Ganar se ha hecho con licitaciones en varias intendencias y organismos públicos.

Uno de los principales argumentos que llevaron a la bancada del FA a promover la investigadora es que el actual secretario general de la intendencia, Valentín Martínez Vicentino, es el hermano de la vicepresidenta y jefa del departamento técnico de A Ganar, Verónica Martínez Vicentino. Además, ambos son hermanos de Nicolás Martínez Vicentino, secretario personal del presidente Luis Lacalle Pou. Según dijo a la diaria la edila de esa fuerza política Bárbara Ferronato, Valentín Martínez incluso participó en la comisión adjudicataria y firmó la resolución por la que se le otorga la licitación a A Ganar.

Pero además, Ferronato sostuvo que el procedimiento por el que se contrató a la fundación violentó el artículo 52 del Tocaf, que establece que las licitaciones abreviadas deben estar al menos diez días hábiles publicadas en la página de compras estatales, y esta apenas estuvo cinco días. “Si se hubiera publicado en los tiempos necesarios, quizás podrían haberse postulado más fundaciones”, señaló.

El edil nacionalista Miguel Sanguinetti explicó a la diaria que el voto contrario de su partido se debió a que el diputado frenteamplista Daniel Tinaglini había enviado los antecedentes del caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). “Consideramos improcedente trazar caminos paralelos y preferimos esperar que la Jutep se expida sobre el asunto”, dijo el curul, que sostuvo que después de que se exprese dicho organismo, la bancada nacionalista no tendría problema en votar la investigadora. De paso, Sanguinetti rechazó que el parentesco haya influido en el resultado de la licitación. “Ella ocupa un puesto de dirección técnica porque es asistente social; no integra el directorio de la fundación y por ahí no habría conflicto de intereses”, argumentó.

En respuesta, Ferronato señaló que si bien la Jutep puede expresarse sobre el problema de parentesco, no podrá hacerlo sobre lo que su bancada impugna respecto del Tocaf. Además, agregó que ese argumento “implicaría desconocer el rol de contralor de las juntas departamentales, que no se nos está permitiendo ejercer”.