El último estudio del monitor departamental, realizado por Opción Consultores, muestra que 80% de los residentes en Canelones aprueba la gestión de Yamandú Orsi al frente de la intendencia.

Según los datos de la encuesta, 49% opina que la gestión de Orsi es “muy buena”, 31% la considera “buena”, 13% regular y tan sólo 6% la desaprueba. En concreto, ocho de cada diez encuestados evalúan de manera positiva la gestión del intendente de Canelones. La encuesta telefónica se realizó entre el 18 y el 23 de marzo y tiene una muestra de 300 casos, con un margen de error de +/-4,9%.

El director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, dijo a la diaria que existe un contexto de “luna de miel departamental”, pero dentro de una herencia de evaluación de gestión de una figura que despierta consenso.

Según explicó, la aprobación del intendente alcanzó un pico de aprobación, pero parte de niveles muy altos desde la campaña electoral. “En el momento más candente de campaña electoral tiene 57% de aprobación, si bien la fluctuación es un poco más grande porque la muestra es más chica, igual cierra con un porcentaje de aprobación muy alto. No es común para los intendentes frentistas cerrar tan arriba”, evaluó. De todas formas, señaló que existen antecedentes históricos que se pueden asemejar, como el caso del exintendente de Rocha Artigas Barrios (2005-2015), quien fue una figura de consenso.

Otro elemento que está en juego es el poco desgaste que tuvo su figura a nivel nacional durante las elecciones pasadas. “Es una figura frenteamplista que todavía no ha estado en el calor como protagonista de una campaña electoral; más allá de que tuvo algún rol de coordinación en el balotaje, no fue una figura central, se incorpora muy tarde. Corrió la carrera departamental únicamente; incluso a nivel nacional su posicionamiento es el de una figura de bajo rechazo de la población”, dijo el sociólogo.

De acuerdo a la encuesta, la aprobación de Orsi es alta entre quienes votaron al Frente Amplio (95%) y también entre quienes votaron a otros partidos (69%). La desaprobación en filas frenteamplistas es de 3% y en otros partidos es de 20%. A pesar del factor de la “luna de miel”, que suele darse al inicio de la gestión, “Orsi viene desde ya con un discurso relativamente poco confrontativo, con lo cual eso favorece un clima de más crédito por parte de la ciudadanía. Además, nosotros lo que hemos visto en estudios previos es que hay gente que separa el trigo: reconoce que en lo nacional quizás no es un candidato al que pudiera votar como presidente porque no simpatiza con el FA, pero en cuanto a la gestión lo reconoce positivamente. Entonces eso implica que tenga un muy buen nivel de satisfacción dentro del electorado canario que no es frentista”.