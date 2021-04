Este martes a las 19.30 en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva el gobierno anunciará medidas de “apoyo social, laboral y productivo”. La conferencia será comandada por Azucena Arbeleche, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y además contará con los máximos jerarcas de las carteras de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Industria, Energía y Minería, Desarrollo Social, y Turismo.

Según adelantó a la diaria Pablo Mieres, titular del MTSS, las medidas que anunciarán están centralizadas en “los sectores que fueron afectados por las medidas de restricción de marzo”; es decir, espectáculos, cultura, turismo, deporte y educación. “Allí es donde está el punto de preocupación y donde estamos concentrando las ayudas”, señaló el jerarca. “Hay que buscar alternativas, aunque nunca van a ser iguales a tener la actividad funcionando, porque lo mejor que hay es el trabajo y la actividad misma”, finalizó.

Según pudo saber la diaria, en la tarde de este lunes algunos de los ministros todavía intentaban llegar a un consenso con el MEF y aún no tenían todas las medidas cerradas. Entre las que se acordaron se maneja un “alivio” de las tarifas de UTE para los sectores involucrados, según dijo a la diaria una fuente del Poder Ejecutivo.

En tanto, este lunes el presidente Luis Lacalle Pou participó en un homenaje a los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada, a 196 años de su desembarco. Luego de finalizado el evento, en una rueda de prensa, dijo que lo que se anunciará hoy son medidas “sociales y económicas”, porque “cada actividad a la que uno le baja la dimensión genera resultados económicos negativos”, por eso se dan los actuales “números de desempleo y pobreza”. “Lo que hace el gobierno con el Fondo Coronavirus es asistir, dentro de lo posible, con recursos de los uruguayos, a esta gente que ha quedado al costado del camino”, señaló.

“Plato de comida” y “changas”

Además, el lunes Lacalle Pou informó que hace pocos días se reunió con un grupo de intendentes del Partido Nacional (PN) que le plantearon la posibilidad de establecer “jornales solidarios” a “lo largo y ancho de todo el país” para, “de alguna manera, paliar esta crisis”. “Esos uruguayos que vayan a recibir recursos de toda la ciudadanía, que lo devuelvan con algún tipo de trabajo, de refacción o de changa que ayude a la comunidad toda”, agregó. El mandatario dijo que están analizando los “jornales solidarios” y hay un “planteo formal” de tener cerca de 15.000 uruguayos “para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva algo a la comunidad con unas horas de trabajo”.

El mandatario agregó que le pareció “una buena iniciativa” y que la está discutiendo con el MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. “Seguramente en breve haya novedades al respecto”, comentó.

Esta propuesta no fue bien recibida en filas del Frente Amplio (FA). El senador de la oposición Daniel Olesker dijo a la diaria que está “absolutamente en contra de las contraprestaciones”. Dijo que hay personas que están “en la lona” porque la pandemia “provocó una gran crisis económica familiar”. Subrayó que las prestaciones son “una canasta de 2.900 pesos o le suben 50%” la Tarjeta Uruguay Social y preguntó si además “les van a requerir que hagan trabajos”.

“Pregunto: ¿a las micro y medianas empresas que les exoneraron el aporte patronal por dos meses también les van a pedir una contrapartida? ¿A los proyectos de inversión que declaran de interés nacional y les exoneran los impuestos también les van a pedir una contrapartida? No. Me parece absolutamente fuera de lugar. Otra vez, es la misma lógica ideológica: si les damos algo a las personas más pobres, hay que pedirles algo a cambio. No, hay que darles para que coman, para que vivan y protejan a sus familias”, finalizó Olesker.

A su vez, el diputado del FA Gerardo Núñez dijo a la diaria que el gobierno debe implementar medidas económicas “para garantizar que las familias más embromadas por la situación económica y la pandemia no continúen ingresando bajo la línea de pobreza”. Subrayó que eso es lo que se debe garantizar antes que nada, y recordó que la discusión sobre si debe haber contrapartidas o no es “más vieja que el agujero del mate” no solamente en Uruguay sino a nivel internacional.

“Un nuevo condicionamiento no parecería ser lo más adecuado en este contexto, cuando las familias uruguayas en general están aportando muchísimos recursos para el Estado mediante los impuestos. No nos olvidemos de que en medio de la pandemia aumentaron los impuestos, las tarifas, el costo de vida y hay pérdida de salario real. Entonces, ¿se les va a pedir otra contribución más a los uruguayos y uruguayas que están pasando por peores condiciones? No se tiene real conciencia de la situación que se está atravesando”, sostuvo.

Por último, Núñez preguntó si el gobierno también tiene planeado pedir contrapartidas de los “2.000 millones de dólares que se exoneran anualmente al gran capital, a los grandes exportadores que existen en nuestro país”. “Acá los grandes grupos económicos no han aportado un solo peso ni al combate del covid-19 ni al combate de la crisis económica. Entonces, parece que en este contexto la balanza está bastante desequilibrada”, finalizó.