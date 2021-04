Este lunes por la mañana el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, acompañó al titular del Ministerio de Salud Pública, Daniel Salinas, a la inauguración de un vacunatorio en el Centro Auxiliar Santa Lucía. Allí el jefe departamental fue consultado en una rueda de prensa sobre la situación de la pandemia. Subrayó que desde marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021 las muertes por coronavirus “fueron menores que en los primeros 19 días de abril”, por lo que estamos en “el mes más dramático”.

“Es claro que los gobiernos aciertan y se equivocan. Es claro que soluciones similares en distintos países tienen efectos distintos, o sea que no hay una receta. Pero también es claro que lo que no se puede hacer es cerrarse, aislarse en la verdad de cada uno y no estar dispuesto a escuchar o analizar planteos distintos”, señaló. Sostuvo que esa “fue la actitud” del gobierno, que “prescindió del Frente Amplio, que es la mitad del país”. Agregó que “si bien es cierto que hay que regirse por informes técnicos, las decisiones son de carácter político”.

“Se optó por ese camino y se logró lo que se logró. Hubo un comienzo muy bueno, el año pasado tuvimos buenos resultados. Pero este enero fue el de las decisiones peor tomadas. Hay que seguir adelante y apoyando. No caben dos lecturas. Lo primero es nuestra gente. La política, lo partidario, no digo que pase a un segundo plano, pero no puede ser lo que nos guíe. La sensibilidad por lo que está pasando tiene que ser el comienzo de toda decisión”, subrayó.

Por último, Orsi dijo que tiene “clarísimo” que “Uruguay es el país que menos recursos puso para los temas sociales y económicos” durante la pandemia, “desde el punto de vista proporcional, por supuesto, comparado con otros países”, y eso “tiene sus consecuencias”. Agregó que las últimas medidas económicas de apoyo que anunció el gobierno “van en muy buen sentido, y son necesarias pero van a ser insuficientes”.