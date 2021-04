Opción Consultores hizo una encuesta telefónica a 800 personas en todo el país para conocer la opinión en torno a posibles figuras de renovación en el Partido Colorado. Según informó este lunes El País, el trabajo se realizó entre fines de febrero y principios de marzo y, sobre una lista cerrada de nombres, el excandidato a la presidencia Pedro Bordaberry recogió la mayoría de las simpatías. Lo secundó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, mientras que en tercer lugar quedó el abogado penalista Andrés Ojeda.

A pesar de estar alejado de la actividad política, Bordaberry obtuvo un saldo de +8 de simpatía, con 35% de simpatía, 27% de antipatía y 28% de sensación neutra entre los consultados. Robert Silva tuvo un saldo de +5 de simpatía, con 23% de simpatía, 16% de antipatía y una postura neutra que sumó 12%. Ojeda, por su parte, tuvo un saldo +1, con 14% de simpatía, 13% de antipatía y 12% de neutralidad.

Por otra parte, 8% de los encuestados aseguró no conocer a Bordaberry, que fue dos veces candidato a la presidencia y senador en dos períodos. 45% dijo no conocer a Silva, a pesar de que fue el último candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado, y 58% desconoce a Ojeda, cuya última actividad política partidaria fue ser suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo.

Entre los que afirman haber votado a la coalición de gobierno, Bordaberry recoge la simpatía de 56%, Silva de 36% y Ojeda de 23%. Entre los frenteamplistas el excandidato a la presidencia tiene 10%, mientras que Silva se lleva 7% y Ojeda 3%.

Este lunes el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, se refirió al resultado de esta encuesta en la radio Sarandí. Según comentó, Bordaberry sigue en una “situación de alejamiento”, pero “nadie puede negar la relevancia y la importancia que tiene”. Asimismo, afirmó que desea que retorne a la actividad política: “Lo he dicho una y diez veces, es más, siempre he lamentado que se fuera en el mejor momento de él; era, si no el mejor, uno de los dos o tres mejores parlamentarios del país”.

Otros nombres que integraron la lista de renovación del Partido Colorado fueron los del ministro de Ambiente, Adrián Peña; de Turismo, Germán Cardoso, y la senadora Carmen Sanguinetti, aunque los tres obtuvieron resultados más bajos.