En total 282 dosis de la vacuna Pfizer-Biontech distribuyó la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA) entre el sábado de noche y el domingo de mañana. Las vacunas habían quedado remanentes de la jornada de vacunación del fin de semana, y fueron a parar a personas de entre 71 a 80 años por disposición del Ministerio de Salud Pública (MSP), en consonancia con el plan de vacunación de la cartera.

El hecho, que a grandes rasgos no presenta ninguna alerta, sin embargo generó cuestionamientos en las redes sociales, y diputados de la bancada del Frente Amplio podrían tomar acciones en los próximos días de no haber respuestas contundentes. ¿Por qué? Por el proceso por el cual se hicieron las comunicaciones del remanente de vacunas.

El exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Papa, se quejó en Twitter de que la convocatoria de Sanidad Militar en primera instancia fue a “sus usuarios” y luego fue extendida “porque fue denunciada en redes por ciudadanos que se enteraron”. “Parece que en primera instancia convocaron a sus usuarios para que no hubiera aglomeración. Mirá vos”, ironizó.

En efecto, un comunicado de la DNSFFAA fechado este domingo informa que el sábado, aproximadamente a las 20.30 y ante la disponibilidad de un remanente de vacunas, se emitió una comunicación en redes sociales “donde se convocó únicamente a usuarios mayores de 71 años que no hubiesen recibido la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para ser inoculados, hasta la hora 22.00”. La ironía de Papa estaba motivada porque el comunicado aseguraba seguidamente que se llamaba solamente a usuarios del hospital debido a “la hora que se vivía, el número de dosis restantes, a la carencia de agenda previa, así como también la franja etaria del público que se convocaba y con la única intención de no generar aglomeraciones y expectativas que no podían ser cumplidas”.

Pero como igualmente sobraron algunas dosis luego se emitió un nuevo llamado para vacunar a usuarios y no usuarios del hospital a partir del domingo a las 9.00. El propio comunicado advirtió que ya a las 6.00 existía un “número importante de personas realizando fila para acceder a la vacunación”, por lo que se comenzó a distribuir números por orden de llegada. A las 8.15 estos números se habían agotado. El director del Hospital Militar, Eduardo Ferreira, dijo que hubo familiares de los interesados en vacunarse que comenzaron a hacer la fila a medianoche y también se produjeron “momentos de tensión, pero la gente entendió que las dosis habían terminado y no se podía hacer otra cosa”.

La difusión

Polémica aparte mereció la difusión de los llamados que hizo el Hospital Militar. El comunicado de la institución dice que las comunicaciones se hicieron por “redes sociales”, pero de eso no hay registro ni en Instagram ni en Twitter ni en Facebook, sitios en que el centro de salud tiene cuentas activas. Según consignó este domingo El País, los comunicados solo circularon por Whatsapp.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional explicaron a la diaria que la cartera difundió el llamado para asistir a la vacunación el domingo de mañana sólo a través de “radios y canales”. Además, sostuvieron que la vacunación con dosis remanentes también se hizo en otros organismos.