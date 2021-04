“Quiero decir que Cabildo Abierto [CA] apoya la aprobación de este proyecto de ley. Acompañamos las medidas que contribuyan a controlar la propagación de la pandemia, más aún en este momento, en que está atacando con más fuerza que nunca”. Con esas palabras el senador suplente Marcos Methol justificó el jueves pasado, durante una sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, su voto a favor del proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal para penalizar a quienes violen medidas sanitarias.

Durante su intervención, Methol dijo que si bien CA “no apoya las medidas extremas, como el confinamiento obligatorio o eventuales medidas prontas de seguridad”, entendía que el país está en una “situación excepcional”. “Esta herramienta penal de pasar del delito de daño al delito de peligro es un instrumento más para que la Justicia pueda actuar en algunos casos extremos y es, sobre todo, un elemento más de disuasión”, argumentaba, refiriéndose al cambio principal del proyecto.

Pero seis días después, lo dicho por Methol en comisión fue desautorizado por la Mesa Política de CA. El partido volvió a dejar sin mayorías a la coalición de gobierno, ya que blancos y colorados habían dado su visto bueno a la iniciativa, que surgió de los diputados nacionalistas Mario Colman y Javier Radiccioni, mientras que el Frente Amplio la rechaza. “No se quiere dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son. Entendemos que debe ser una acción legislativa la que determine cuáles son los delitos, y vamos a proponer cambios en ese sentido”, señaló el miércoles el líder de CA, Guido Manini Ríos. Con estas palabras hacía referencia a que, en última instancia, quien establece cuáles son las medidas sanitarias es el Poder Ejecutivo.

El cambio causó sorpresa en filas nacionalistas, especialmente porque legisladores de CA habían transmitido la certeza de que el proyecto sería votado por este partido. En tanto, Colman dijo a la diaria que todos los aportes para enriquecer el proyecto son bienvenidos, aunque lamentó que se perdiera casi “un año” desde que el texto fue aprobado en Diputados en setiembre del año pasado hasta ahora.

Además de Manini Ríos, el miércoles participó y argumentó en contra del proyecto el diputado Eduardo Lust, quien no sólo votó el proyecto en Diputados, junto al resto de la bancada de CA, sino que participó en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de dicha cámara durante toda la discusión del texto.

¿A favor y luego en contra? Lo que explica Lust

Según dijo Lust a la diaria, el cambio de postura de CA no es algo fuera de lo común, y ya ocurrió algo similar con otras normas. “Los cambios al Sistema de Áreas Protegidas en la ley de urgente consideración los votó CA en el Senado, pero en Diputados no, y eso hizo que se sacaran del proyecto”, ejemplificó. A su vez, también observó que otros legisladores del Partido Nacional, como Graciela Bianchi y Carmen Asiaín, habían dicho que no eran afines a votar el proyecto y luego cambiaron de opinión. Según el diputado, en el ámbito parlamentario “no es raro que los partidos cambien de opinión”, mientras que, a la vez, el régimen bicameral permite que una cámara corrija la actuación de otra, y eso es lo que ocurre en esta ocasión”.

El legislador explicó que “cuando el proyecto llegó a Diputados, “en todas las sesiones hasta setiembre de la Comisión [de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración] se trataba el tema”. “Colman llevó como tres redacciones, en la bancada del Partido Colorado presentaron dos redacciones más, el Frente Amplio a su vez también presentó modificaciones y el Partido Nacional no se quedó atrás. Hubo muchas opiniones, además de la que aportaron los especialistas. En lo personal era un tema que no me interesaba demasiado. Tampoco me especializo en el área, pero al ver cómo se iba dilatando la discusión y que había como ocho proyectos distintos, llegamos a un acuerdo con la coalición de un texto final para que saliera de la comisión y pudiera ser votado en el Plenario”, relató Lust.

El diputado aseguró que antes de votarlo se reunió con sus compañeros de bancada y les dijo que había sido un proyecto “discutible y discutido”, y que él había dado su voto simplemente para “salir del tema”. “Y les dije que luego, en el Senado, el tratamiento llevaría muchos meses más, y se puede ver qué postura se toma” en función de la discusión, detalló.

Sin embargo, el proyecto en el Senado fue abordado sólo para votarse en comisión. Días antes, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, pidió su aprobación expresa en el Consejo de Ministros del 23 de marzo.

Según Lust, lo que buscará CA es tener más tiempo para estudiar una redacción alternativa que detalle con más precisión qué conductas se van a penalizar. “Es necesario precisar un poco más el artículo”, advirtió el diputado, que dijo que si se vota la actual redacción podría generarse una “súper saturación del Poder Judicial”: “Podemos dejar personas con antecedentes y nosotros no queremos poner a cientos o miles de personas con antecedentes por una norma que tampoco precisa mucho cuál es la condición para cometer el delito”.