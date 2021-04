“El FA no votó impuesto COVID en el Senado. No votó el impuesto a los senadores. No votó los artículos que lo establecieron. El voto en general no es el que da sanción al proyecto. El FA votó en contra los artículos del impuesto COVID”, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín. En su tuit, Asiaín mezcló referencias verdaderas con una mentira.

Es cierto que el Frente Amplio (FA), si bien acompañó en general el proyecto de ley que crea el “Impuesto de Emergencia Sanitaria 2 - Covid-19”, no votó favorablemente la mayoría de los incisos del artículo 3 del proyecto. Este artículo establece quiénes serán los sujetos gravados por el impuesto destinado a financiar el fondo solidario covid-19. El FA no acompañó el gravamen aplicado a los siguientes funcionarios: del Estado, de gobiernos departamentales, de entes autónomos, servicios descentralizados y los restantes organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República; quienes presten servicios a las personas de derecho público no estatal y en las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria; quienes mantengan contratos de servicios personales con el Estado; quienes sean beneficiarios de los subsidios otorgados por ley a quienes hubieren ocupado cargos políticos o de particular confianza; y quienes desempeñan tareas en el exterior de la República o representan al país en las comisiones binacionales.

Sin embargo, el FA pidió el desglose del inciso 4 del artículo 3, y sí votó el impuesto aplicado a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, senadores y representantes, ministros y subsecretarios de Estado, intendentes y demás cargos políticos y de particular confianza.

Por lo tanto, es una falsedad afirmar, como lo hizo la senadora, que el FA “no votó el impuesto a los senadores”. Asiaín incluso creó un hashtag en Twitter: #ElFAnovotoimpuestoCOVID.

El FA no votó impuesto COVID en el Senado. No votó el impuesto a los senadores. No votó los artículos que lo establecieron. El voto en general no es el que da sanción al proyecto. El FA votó en contra los artículos del impuesto COVID. #ElFAnovotoimpuestoCOVID — Carmen Asiaín (@casiain1) April 14, 2021

Muy feo mentir. Más de una senadora. Votamos el artículo 3 numeral 4 que establece que los cargos políticos y de particular confianza somos sujetos pasivos del Impuesto COVID 2. O sea votamos el impuesto a los senadores. — Daniel Olesker (@DanielOlesker) April 14, 2021

Ante su posteo, algunos referentes del FA le hicieron notar la mentira. “Muy feo mentir. Más de una senadora. Votamos el artículo 3 numeral 4 que establece que los cargos políticos y de particular confianza somos sujetos pasivos del Impuesto COVID 2. O sea votamos el impuesto a los senadores”, le respondió el senador frenteamplista Daniel Olesker.

Por su parte, el senador del Partido Comunista Óscar Andrade escribió que Asiaín “falta a la verdad de manera flagrante” y recordó que el FA propuso grabar “todos los altos ingresos” y que también “aporte el patrimonio”. “Qué manera tan triste de hacer política”, lamentó.