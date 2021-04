En la tarde de este jueves el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, junto con otros jerarcas del organismo, compareció en forma virtual ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, por pedido del Frente Amplio (FA).

Luego de la sesión, en conferencia de prensa, la diputada del FA Lucía Etcheverry recordó que la citación se realizó el 15 de marzo, a raíz de la publicación en el semanario Búsqueda de las declaraciones del entonces vocal de Cabildo Abierto (CA) de ASSE, Enrique Montagno, que reflejaban “una situación muy compleja y muy grave de manejo de recursos humanos, de purgas, de extorsiones con las farmacias”, etcétera. La diputada agregó que la convocatoria de hace tres semanas tenía “determinada importancia”, pero como hoy la situación de la pandemia se agravó, “el eje” de lo hablado con comisión “estuvo ahí”.

En tanto, la diputada del FA Cristina Lustemberg subrayó que ASSE tiene “un rol sustantivo” en la atención de los pacientes en este momento, y no solamente de los críticos. Sostuvo que “se deben fortalecer otros sectores, el primer nivel de atención”, dadas “las dificultades que hay en la gestión de hisopados y la escasez de recursos humanos y equipamiento”.

Además, aclaró que la epidemia “no es comparable, bajo ningún concepto, con otras tensiones” que se han vivido en nuestro país en el sistema sanitario, como la epidemia de H1N1 de 2009 o el aumento de casos de influenza en 2016. Subrayó que “jamás el mundo y nuestro país vivieron una crisis de tal magnitud”, y “ASSE tiene un rol muy importante para dar las respuesta sanitarias adecuadas”.

“Yo me quedo con gusto a poco, esa es la realidad”, subrayó, por su parte, el diputado del FA Luis Gallo. Dijo que esperaba “una respuesta contundente con el tema concreto por el que se llamó” a Cipriani y a los demás jerarcas de ASSE, pero se va con “más dudas” de con las que llegó a la comisión. “[Cipriani] no contestó prácticamente nada de las incorporaciones, de las irregularidades, nada. Pero como bien decían mis compañeras, yo estoy muy preocupado por la situación sanitaria del país. Me da la sensación de que ASSE tiene que esforzarse más en el primer nivel de atención, donde la falla es muy grande”, señaló.

Gallo sostuvo que “de nada sirve” seguir aumentando las camas de CTI, ya que “es irreal, porque no tenemos la capacidad de recursos humanos suficiente”. Por lo tanto, se debe fortalecer el testeo, y en eso ASSE “está fallando”. Lustemberg acotó que como les preocupa la situación del primer nivel de atención, quedaron en tener “una instancia de diálogo” con las autoridades de ASSE, porque el FA “apuesta al diálogo” y a “proponer”, porque nada le importa más que evitar las muertes.

Por último, en relación a la pandemia, Gallo dijo que “si no paralizamos el país durante tres o cuatro semanas, esto va a ser catastrófico”, y para eso “se precisa una cumbre de líderes políticos”. “Es lo que estamos reclamando. Cuando se habla de diálogo, es que los líderes de los partidos políticos se pongan de acuerdo en que durante cuatro semanas tenemos que paralizar el país, con las consecuencias que eso tiene, sociales y económicas”, finalizó.

Se van de tema

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado del Partido Nacional (PN) Alfredo de Mattos, subrayó a la diaria que el orden del día era lo que había pasado con Montagno, por lo tanto, varios integrantes, tanto del FA como de CA y del PN, “deberían haber hecho preguntas sobre ese tema”. Pero De Mattos aseguró que los miembros del FA de la comisión preguntaron sobre otras cosas “y muy poco del tema puntual”.

Además, el diputado blanco subrayó que la duración de la sesión de la comisión tenía un plazo, dado por el Servicio Médico del Parlamento, según el cual las reuniones que son “imposibles” de posponer no pueden ser de más de dos horas, pero “no se cumplió” y se “excedió una hora”. “Preguntaron una cantidad de cosas que no correspondían al orden del día, y excedió al tiempo. Al consejo directivo de ASSE le dejaron 25 minutos para contestar todo lo que le preguntaron, casi todo fuera de tema”, sostuvo. Por lo tanto, según De Mattos, los jerarcas de ASSE no pudieron contestar todas las preguntas sobre el orden del día, porque el FA “hizo grandes exposiciones”.