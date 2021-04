En sus redes sociales, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en relación a la situación sanitaria actual en el que plantea que el gobierno “parecería estar dejando pasar una inmejorable oportunidad” para el diálogo.

Para tomar decisiones “tan trascendentes” en momentos de pandemia se precisa “temple, seguridad y coraje”, afirma, pero a la vez señala que para reducir el margen de error “hay que tener en cuenta la mayor cantidad de variables posible. Y para eso hay que estar dispuesto a escuchar, que no es simplemente oír, es tener en cuenta la opinión distinta”. En ese sentido, advierte que el gobierno, “en este momento, justo en este momento, manifiesta que no es necesario conversar y el propio presidente se pregunta para qué”, en referencia a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou.

Si bien Orsi considera que desde la oposición “no siempre hemos dado mensajes claros para promover ese diálogo”, o los planteos en algunos casos “aparecen contaminados de señales inconvenientes”, señaló: “La firmeza y la autoridad son atributos que brillan más cuando -por el mismísimo hecho de ser gobierno- se está un paso adelante”, y opinó que el presidente “parecería estar dejando pasar una inmejorable oportunidad”.

El intendente recuerda que el 7 de febrero el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) advirtió que “se tenían que tomar medidas más drásticas o el sistema de salud iba a estresarse demasiado”, y opinó que “hace ya un rato que dejamos de ser el ejemplo distinto en América Latina”.

Estamos a tiempo de cambiar la pisada.https://t.co/ZeJbrxk9G7 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 5, 2021

Considera errada la estrategia de aumentar la capacidad en los CTI, y planteó que con la nueva realidad “no es lo más prudente seguir con la vieja receta”. Si bien opina que “es buena cosa defender la libertad”, para mucha gente “quedarse en la burbuja es inmovilizarse y eso quizás sea no comer al otro día. Lo que ocurre es que, si se apela a la responsabilidad en el uso de la libertad, que es el concepto que más se ajusta al camino correcto, hay que disparar una batería de herramientas sin precedentes y que tienen que ver con apoyo concreto y contundente a los que corren riesgo de caer. Medidas estas que evidentemente no se han querido tomar”.

“La dramática y porfiada realidad nos demuestra que con la constante apelación al uso de esa ‘libertad’ no se frenan los niveles de contagio y menos aún los casos fatales”, señala, y asegura que lo que se está viviendo “no es culpa de la gente”. “Existe gente irresponsable, es cierto, pero generalizar es trasladar parte de nuestras propias responsabilidades a los demás”.

Además, opina que el concepto de libertad responsable que utiliza Lacalle Pou “pierde eficacia si no se la alimenta con mensajes claros”, y cuestiona que se haya minado la confianza de la población en los trabajadores de la salud. “Si los médicos están equivocados y la situación no es tan grave, lo correcto sería transmitir serenidad. Nunca sembrar desconfianza atribuyendo maquiavélicas intenciones, y menos aún pergeñar campañas. Porque hoy la salida está en las manos de esos profesionales y trabajadores de la salud. Por favor, no pongan a la sociedad en el aprieto de dudar de las cifras y de desconfiar del nivel profesional”.

Orsi señalóaque se requiere “apartarnos del trillo y tomar un nuevo rumbo, cambiar el libreto”, y para eso “no se puede dejar solo al gobierno pero hay que dejarse acompañar, escuchar, aceptar o descartar y decidir”.

Asegura que la única alternativa no es la cuarentena obligatoria, y que otras medidas pueden ser restringir el acceso y la movilidad en la frontera o acotar horarios de algunas actividades. “Por ejemplo, en Europa no se puede ir de una ciudad a otra libremente. Y aquí, una ciudad como Fray Bentos se complicó porque ingresó un ómnibus con gente infectada que concurría a una actividad religiosa. ¿Se podría haber evitado? De haber tomado las decisiones correctas a tiempo, sí. Pero para eso hay que encontrar soluciones, que se encuentran conversando”.

Considera que habilitar el diálogo “y poder emitir un mensaje único, fruto del acuerdo, aporta y mucho en este tiempo de incertidumbre”. “Tener razón es consecuencia del manejo correcto de múltiples variables. Nunca fruto de la suerte. Es tiempo de elegir, no de embocar”, concluye Orsi.