Mientras la Comisión de Constitución y Legislación del Senado continúa recibiendo delegaciones para analizar los proyectos de ley de “corresponsabilidad en la crianza” (ingresado por integrantes del Partido Nacional, PN) y de “tenencia compartida” (Cabildo Abierto), legisladores de ambos partidos trabajan para unificar ambas iniciativas en una sola redacción, bajo el entendido de que las dos tienen un mismo objetivo: la tenencia compartida de los hijos cuando sus padres están separados.

En efecto, el senador de Cabildo Abierto e integrante de la comisión Guillermo Domenech confirmó a la diaria que viene trabajando en una redacción junto a sus asesores para “fusionar” el proyecto que presentó con el del PN. “Tienen disposiciones complementarias”, observó Domenech, que dijo que en los próximos días le presentará una redacción a los legisladores nacionalistas.

En tanto, Bianchi dijo a la diaria que el trabajo en la redacción conjunta también incluye a la senadora nacionalista Carmen Asiaín. Ambas fueron quienes presentaron el proyecto nacionalista junto a Sergio Abreu, quien ya no se desempeña en el senado por estar actuando como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). “Estamos de acuerdo en lo fundamental”, destacó Bianchi, y resaltó que Domenech, al ser escribano y abogado, facilita mucho el trabajo conjunto.

A pesar de este trabajo conjunto, la comisión todavía tiene una ardua tarea por delante. Otro de los integrantes de la comisión, el nacionalista Carlos Camy, dijo a la diaria que la comisión se dedicará a recibir delegaciones en mayo, a ritmo de cuatro por semana, para que opinen de ambos proyectos. Este martes el cuerpo recibirá a representantes de cuatro organizaciones: Stop Abuso Uruguay, Red Pro Cuidados, Unicef y Varones Unidos por la Masculinidad Positiva.

Fuerte debate

El texto, que viene con una buena base de apoyo en la coalición, es rechazado por el Frente Amplio (FA) y varias organizaciones sociales. La senadora opositora Liliam Kechichian sostuvo a la diaria a fines de marzo que tanto la filosofía como la exposición de motivos del proyecto “en algunos casos van contra la agenda de derechos que se ha ido conquistando”.

En los hechos, ambos buscan promover la tenencia equitativa de forma preceptiva en casos de separación de los padres. Los dos proyectos modifican el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente establece que cuando los padres estén separados, se determinará “de común acuerdo” cómo se ejercerá la tenencia, y que de no existir acuerdo entre ellos, lo resolverá el juez de Familia.

En contra del proyecto ya se ha manifestado el Comité por los Derechos del Niño. Gastón Cortés, integrante del Comité, señaló en la comisión que “las modificaciones previstas en ambos proyectos de ley limitan el derecho a ser protegido de toda forma de violencia”. El Comité dijo que en base en estudios de prevalencia, alrededor de 380.000 niños, niñas y adolescentes en Uruguay “estarían expuestos a violencias en entornos familiares”, y actualmente hay “4.991 niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia, la mayoría en entornos familiares por parte de alguno de sus progenitores, padre o madre”.

En tanto, la Intersocial Feminista también cuestionó el proyecto en comisión. Una de sus voceras, Soledad González, advirtió que en caso de aprobarse, desprotegerá “a los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia doméstica, dejándolos desamparados y, en algunas situaciones, en manos del maltratador o abusador sexual en caso de que coincida con que es el padre biológico”. Según dijo, lo importante debe ser preservar “el bien superior del niño, aun en casos en que no hay una sentencia firme penal contra el agresor, pero sí hay información suficiente, fehaciente y brindada por profesionales de la materia que constatan los delitos a los que fueron sometidos”. Además, la Intersocial sostuvo que implementar la tenencia compartida “impuesta, obligatoria, en base a una ley general que olvida atender el caso particular y el estudiar caso a caso”, puede abrir “la puerta a esos padres que no tienen intenciones de cumplir con el pago de la pensión alimenticia”, dado que “la tenencia compartida evita el tener que proporcionar una pensión alimenticia porque, en teoría, ese padre o madre va a estar 50% del tiempo con ese niño”.

En cambio, el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, se manifestó favorable a la nueva normativa. El jerarca sostuvo a la diaria la semana pasada que desde la “perspectiva de la legislación protectora de la niñez”, con estas disposiciones se busca “erradicar y prevenir” los conflictos entre los padres “que terminan afectando el interés superior del niño, porque terminan subordinado el interés del niño a la voluntad de los adultos”.

En tanto, Carlos Freira, abogado de la organización Todo por Nuestros Hijos, sostuvo en la comisión que en los hechos, más del 90% de las custodias son “monoparentales”, porque “siempre terminan en manos de la madre del menor”, lo cual es “machista” debido a que “no permite que las mujeres el día de hoy puedan dejar de criar a sus chicos para dedicarse a otras actividades”.