La bancada de representantes del Partido Colorado se reunió con el diputado y productor citrícola Omar Estévez para conocer de primera mano sus explicaciones acerca del audio filtrado el viernes pasado, en el que se jactaba de haber enviado en Salto a ocho trabajadores “positivos” de coronavirus a trabajar en un ómnibus de su empresa.

“La bancada escuchó al compañero, agregó documentación vital ante el Ministerio de Salud Pública [MSP], y vamos a aguardar su pronunciamiento a esos efectos, que parece que es muy importante para aclarar”, dijo a la diaria tras el encuentro el diputado Gustavo Zubía.

Estévez ya ha dicho públicamente que cuando dijo “positivos” se confundió y en realidad quiso decir “hisopados”. Este lunes, durante la reunión, el legislador tuvo que volver a explicar sus dichos. La diputada coloniense Nibia Reisch (Ciudadanos) relató a la diaria que le advirtió a Estévez que tanto si los que viajaban eran “positivos” como “hisopados”, es decir, que tenían que hacerse un hisopado o estaban aguardando su resultado, de cualquier manera se estaba realizando una violación de la normativa sanitaria vigente. Además, le señaló que esa actitud entraba en contradicción con el accionar que había tenido el Partido Colorado durante la pandemia, que había insistido incluso con propuestas a Presidencia por la importancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Según relató Reisch, Estévez respondió que quienes viajaron “hisopados” eran personas que ya habían sido hisopadas y su resultado había dado negativo.

En el encuentro, Estévez les presentó a los diputados la misma documentación que horas antes le había entregado al MSP, en la que asegura comprobar que no hubo trabajadores enfermos de covid-19 en su empresa.

Tras el encuentro, el diputado Ope Pasquet aseguró en Twitter que la bancada “no se pronunció acerca de la validez de las explicaciones dadas” por Estévez, sino que esperarán los resultados de la investigación en curso por parte del MSP y por una inspección que realizará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Si no es así, defendete”

En tanto, la Comisión de Ética del Partido Colorado tomó el caso de oficio por su gravedad, sin que el tema pasara por el Comité Ejecutivo Nacional, y le dio al legislador un plazo de diez días hábiles, que empezó a correr el viernes, para que haga los descargos correspondientes. Por tanto, el destino de Estévez en el partido dependerá de lo que resuelva dicho organismo, dado que la renuncia que le presentó al líder de su sector, Germán Coutinho, no fue aceptada, según lo informó el propio diputado.

En diálogo con la diaria, Coutinho confirmó que rechazó la renuncia de Estévez, para darle la oportunidad de “defenderse” y dar a conocer su versión de los hechos: “Yo lo que le transmití es que el camino no era ese”, afirmó. “Si no es así, defendete”, le dijo a Estévez, según comentó, porque “esto no iba a ser solamente una cuestión pública, que lo del audio realmente era tremendo, sino que también iba a repercutir en su vida laboral”.

“Él ahora está recorriendo ese camino y esperamos que pueda demostrar todo lo que ha transmitido. Si eso es satisfactorio para los organismos públicos y para el Comité de Ética, seguirá, y si no, se tendrá que ir”, apuntó el senador, y reconoció que “hubiera sido lo más fácil” para él aceptar la renuncia, “con la conmoción pública y un audio de esa magnitud, pero también creo que yo tengo que actuar con responsabilidad ante un legislador electo”, consideró.

Según señaló Coutinho, la versión de Estévez es que no tuvo en sus empresas “ningún caso positivo de covid-19, que la gente hisopada no trabajaba, que tiene inspecciones de trabajo regularmente. Que el audio era una cosa y el contexto de la realidad es distinto”.

Más denuncias

El Sindicato Único de Citrícola Salteña dio a conocer en Info TNU del canal 5 que desde hace tiempo recibe denuncias referidas al no pago de jornales por parte de Estévez, e informó que en los últimos días se han sumado nuevas denuncias por incumplimiento de los protocolos preventivos de la covid-19 en las empresas del diputado. Por esta razón, anunció que presentarán solicitudes de inspección ante el Ministerio de Trabajo.

Miriam Perdomo, presidenta del sindicato, dijo al noticiero que “siempre hubo quejas” de los trabajadores sobre el empresario, y que incluso desde “antes de ser parlamentario ya había problemas y denuncias contra él”. Según dijo, algunas denuncias daban cuenta de que Estévez no hacía los aportes por todos los días trabajados, sino por parte de ellos, pero señaló que esas denuncias no se hicieron efectivas ante los organismos correspondientes “porque la gente tiene miedo y no quiere ir a denunciar”.