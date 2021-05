“Hemos hecho de esta agrupación, una gran familia, donde entre todos encontramos verdadera vocación, alegría y satisfacción en colaborar dando una mano donde nos necesitan, sin asistencialismo sino con solidaridad y respeto”, escribió este domingo la diputada de Cabildo Abierto (CA) Elsa Capillera en su cuenta de Facebook, para conmemorar la creación de su sector, Purificación. “Acá no hay grados militares ni políticos de experiencia, acá hay gente trabajadora, auténticos y verdaderos luchadores”, agregó.

El posteo despertó la crítica del director de Secretaría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el coronel retirado Gabriel Albornoz, también integrante de CA. “No entiendo el comentario de que ‘acá no hay grados militares’. ¿Qué querés resaltar? ¿A qué teoría te querés adherir? ¿O de cuál te querés despegar? Habemos varios militares que sin renegar de nuestra orgullosa condición trabajamos para que lograras el éxito que tuviste en octubre del 2019. Lo considero ofensivo”, disparó.

“No, estimado, eso no es lo que decimos ahí”, le respondió Capillera, y explicó que su mensaje apuntaba a que los militantes de CA y Purificación son “todos iguales, sin distinción”. “Sé que nos dieron la oportunidad y nuestra familia de Purificación está compuesta por militares orgullosos. Nos ganamos cada uno, mano a mano, casi cada voto que tuvimos, que a ti como a mi nos permiten estar donde estamos”, respondió.

El intercambio de mensajes no terminó ahí: Albornoz le dijo que no era “tan ingenuo”. “Tú mencionaste ‘grados militares’, no mencionaste títulos universitarios o cargos empresariales o experientes comerciantes”, contestó, y luego sostuvo que lamentaba sus “contradicciones” y mencionó una entrevista en la que Capillera dijo que los votantes de su sector “tapaban la cara de Manini” para votarla a ella. “Expresas que Manini es tu líder, a un líder no se lo ridiculiza con un comentario de ese tipo, al menos yo no lo haría”, manifestó. Luego aclaró que él no está en su cargo en el MVOT en representación de Purificación. “Yo estoy allí por Cabildo y por mi amigo”, dijo, en referencia al líder de CA, Guido Manini Ríos.

“Hay algo que importa, todos los votos no importa de quien hayan sido fueron para Cabildo, que es lo que importa, nosotros somos ave de paso, el partido queda”, escribió Capillera y dio por terminado ese intercambio. La publicación fue eliminada este lunes. Capillera escribió un nuevo mensaje en su Facebook, en el que reafirmó que no hay grados militares en su sector. “No porque no los haya sino porque no se notan y eso nos enorgullece”.

En diálogo con la diaria, Capillera dijo que hizo un nuevo posteo en Facebook porque quedó preocupada de que “otras personas pudieran sentir lo mismo”. “No fue nunca mi espíritu, ni lo sería jamás. La verdad es que no sé por qué se lo tomó de esa forma. La idea era que acá no hay grados militares, de verdad no los hay. O sea, los hay en nuestra agrupación, pero no lo demuestran. Nadie dice: 'Llegó el coronel, llegó el capitán'. Acá nos tratamos como iguales y opinamos como iguales. Eso fue lo que quise decir, quizás no lo entendió”, afirmó.

Albornoz ocupó el tercer lugar de la lista 11800 por Montevideo, que encabezó Capillera. “Él estuvo en la lista de Purificación, pero la lista la armó el partido, no la armamos nosotros. Por eso dice que no está gracias a Purificación sino al amigo Manini”, explicó.