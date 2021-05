“A veces existe un concepto de que las empresas utilizan la libertad de expresión a su criterio. Vamos a reclamar que exista libertad de expresión plena, que no sólo se diga lo que las empresas quieren. La autocensura está ocurriendo y no queremos que eso pase”, dijo en el Parlamento el dirigente sindical Ruben Hernández, de la Federación Uruguaya de Trabajadores de la Televisión y Afines (Futtva), que nuclea a los sindicatos de los canales 4, 10 y 12. La delegación acudió a la Comisión de Industria de Diputados a raíz del proyecto de ley de medios que está próximo a votarse y modifica la normativa vigente, pero los temas coyunturales fueron parte de la sesión.

Uno de los reclamos de la Futtva fue mantener dentro de la nueva normativa el artículo 42 de la ley vigente, que garantiza el derecho de un trabajador de los medios a negarse a acompañar con su voz, imagen o nombre los contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. En los borradores que manejó el oficialismo esto quedaba de lado, pero el diputado del Partido Colorado (PC) Martín Melazzi confirmó a la diaria que tras sus gestiones se llegó a un acuerdo para mantenerlo.

El debate sobre la libertad de expresión tuvo relación con los mensajes emitidos el lunes de la semana pasada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la asociación civil Cainfo, tras el despido del periodista Eduardo Prevé que estuvo por 16 años como coordinador general del informativo de Subrayado (Canal 10). La APU expresó que “jerarcas gubernamentales de primera línea se han comunicado en varias oportunidades con las autoridades de Canal 10 para expresar su malestar” por el trabajo periodístico.

El miércoles, al sesionar la Comisión de Industria y comparecer Futtva, el asunto volvió a escena. “Cuando se habla de hechos que están transcurriendo me gustaría que se diga específicamente qué se está diciendo”, cuestionó Sebastián Cal, de Cabildo Abierto (CA), tras una intervención del frenteamplista Gabriel Tinaglini, quien al consultar a la delegación sindical sobre el artículo 42 manifestó: “Como decían ustedes [por los trabajadores], hay periodistas que están con ciertos temores de expresar lo que opinan o que cuando expresan lo que opinan se cuestiona desde varios ámbitos y, sobre todo, a nivel del Poder Ejecutivo”.

Hernández, del sindicato de trabajadores de los canales de televisión, expresó que “el tema libertad de expresión es muy amplio para discutir” y no se centra “en el tema puntual que ocurrió con Preve”, porque “es una historia que se viene repitiendo desde hace muchos años”. Sostuvo que “no existe la libertad plena, no porque no se quiera, sino porque muchas veces no se puede, en la mayoría de los casos por temor a perder el trabajo”. Esto genera “un problema serio de qué respuesta” se da a los trabajadores de los medios desde el sindicato, porque “si les decimos ‘ustedes juéguensela que nosotros los bancamos’, les estaríamos mintiendo”. Por esto, reclamó que “tiene que haber alguien que controle” y “no que sean las empresas las que tengan que definir cuál es la libertad de expresión”, expresó Hernández.

El presidente de la Comisión de Industria, el diputado blanco Eduardo Lorenzo, preguntó al sindicato en qué situaciones notan “esa vulnerabilidad o vulneración de la libertad de expresión o de prensa”. Hernández le respondió: “Permítame ser un poco drástico: [ocurre] desde siempre. No estoy hablando de ningún partido, ni de un gobierno en particular, ni de una empresa en particular. Es un problema de la sociedad y tenemos que resolverlo”.

Sobre el punto, añadió: “El periodista decide investigar sobre determinada cosa y eso no le gusta al empresario o al gobierno de turno, sea del pelo que sea. ¿Eso habilita a que ese trabajador sea despedido? Eso ha pasado y no solamente en este gobierno. Entonces, un día tenemos que sincerarnos y decir realmente qué es la libertad de expresión; hasta dónde va la libertad tuya y hasta dónde va la libertad mía como trabajador”. En esa línea, se preguntó si un dueño de un medio puede “decir que no vamos a hablar de los LGBT, porque no le gusta, o porque la religión no se lo permite”.