El nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber, brindó este martes una conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y autoridades de la secretaría de Estado y de la Policía Nacional. El mensaje de Heber fue claro: las políticas de seguridad son del gobierno nacional y su gestión se enfocará en darles continuidad, tras el período encabezado por Jorge Larrañaga.

El ministro dijo que esta semana será de transición porque debe cerrar asuntos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que pasará a estar a cargo de José Luis Falero, como la rendición de cuentas 2020. Asimismo, aseguró que no habrá nuevas figuras en la secretaría de Estado: “Cuadro que gana no se cambia. Creemos que hemos tenido éxito en la lucha contra la delincuencia, por lo tanto no vamos a instrumentar ningún cambio ni en las jefaturas ni en el personal de confianza que tenía el anterior ministro, que es ahora de mi confianza”.

Además, adelantó que durante sus primeros días en el cargo mantendrá reuniones con actores de todos los partidos políticos, así como con la Fiscalía de la Nación, con la Suprema Corte de Justicia y con los sindicatos policiales. Sobre su conducción en el ministerio dijo que con Larrañaga tenían “formas de ser distintas, naturalmente hay una impronta personal diferente, pero la política es la misma”.

Diego Fernández, Guillermo Maciel y Luis Alberto Heber, el 25 de mayo, en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva. Foto: Federico Gutiérrez

Heber puntualizó tres “definiciones sobre lo que está pasando”. El ministro señaló en primer lugar que “las políticas de seguridad en el país son del gobierno nacional y del presidente de la República. Estas políticas tienen ejecutores, tuvieron en Jorge Larrañaga un gran ejecutor de las mismas, por eso lo extrañamos y lo lloramos, pero tiene que quedar bien claro que hay un elemento de continuidad en las políticas que venía realizando el gobierno y su gran ejecutor”.

Por otra parte, comentó que ante todo regirá el concepto de respaldo a la Policía. “No puede librarse una batalla con éxito si quien comanda esa fuerza no está debidamente respaldado en su accionar, siempre dentro de la ley y la Constitución. Vamos a continuar la impronta de no tener dudas a la hora de tener que respaldar a cada uno de los policías en cada una de las unidades que dan combate a la delincuencia en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, aseguró que será menester de su gestión obtener resultados. “Seguimos siendo muy exigentes con la fuerza en cuanto a tener resultados, porque nos dan paz y tranquilidad. El respaldo existe y el respaldo exige. Exige el resultado que nos merecemos los uruguayos para vivir en un país como hace mucho tiempo que no vivimos, en tranquilidad. La gestión anterior de mi amigo Jorge demostró que se podía dar más seguridad a los uruguayos”.

“Con el mismo nivel de exigencia vamos a pedirle a la fuerza policial el compromiso, la cercanía, la acción social que el guardia civil tiene en la sociedad uruguaya. Estamos en el combate contra la delincuencia, pero no podemos olvidar el concepto de guardia civil, aquel que cuida de nosotros, que nos ampara y nos defiende”, opinó Heber.