No se pueden depositar materiales sucios o restos orgánicos, si esto ocurre se pueden estropear los demás materiales, arruinando todo el esfuerzo por reciclar. Se puede poner cajas de cartón, cartulinas plegadas y papeles limpios. No se puede colocar restos de alimentos, servilletas, papel higiénico y pañales. Se puede depositar botellas y frascos de vidrio, metales de todo tipo, envases tetra plegados, botellas de plástico (pet) aplastadas, envases de alimentos que están limpios (las bandejas de espuma plast deben tener un triángulo con un uno estampado, y deben estar limpias y sin film), envases de productos de limpieza, de cosméticos, botellas de yogur. Con respecto al nailon, hay dos tipos, uno que sí se recicla y otro que no. El nailon que se estira como un chicle al romperlo sirve para reciclar, el que al romperlo se rasga no sirve (envases de alfajores, de galletitas). Las bolsas de leche deben estar limpias y abiertas. Maderas y trapos no se reciclan.