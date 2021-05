La titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, participó hoy del sorteo de 40 viviendas en el barrio Unión. En rueda de prensa fue consultada sobre la pregunta que le hizo a Silvana Romero, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), sobre si pudo “colocar a algún cabildante” en el organismo y se limitó a decir: “conversaciones personales no voy a tratar”.

El semanario Brecha difundió la semana pasada que la ministra le pregunto a Romero: “¿Pudiste colocar algún cabildante en la Ursea??? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay CV para varios perfiles”. La respuesta a la pregunta por parte de la jerarca designada en representación de Cabildo Abierto (CA) fue afirmativa: “Sí, a Maru Pereda, la sra. de Martín Sodano. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso”.

Hoy la ministra, además de asegurar que no iba a referirse a este tipo de conversaciones, dijo que era un momento “de fiesta, estamos dando casa a uruguayos que la están necesitando; creo que hay temas mucho más importantes que un chat privado. Temas privados no voy a contestar, estamos en un momento de fiesta, la entrega de una casa es una fiesta”. Después agregó que también habrá inauguraciones en la tarde de hoy en Pando e indicó que “esos son los temas que le importan a la sociedad y a la gente, y no temas privados”.

Moreira fue consultada sobre si la distribución de cargos que se hace desde CA también es un tema privado, a lo que respondió que eso se debe hablar “con la directiva de CA, que con mucho gusto va a contestar”.

Nuevas viviendas en Unión

Las 40 viviendas que se sortearon este lunes están ubicadas en el límite entre los barrios Unión y La Blanqueada, en José Batlle y Ordoñez y Justo Maeso. Es un complejo de viviendas que se sortearon con dos modalidades: compra y arrendamiento con opción a compra. El sorteo se transmitió de forma virtual y desde el ministerio aseguraron que se comunicarán tanto con los sorteados como con los que quedarán en lista de suplentes. En total fueron 70 las familias que se inscribieron al plan: se hizo un estudio de los ingresos del núcleo familiar y una vez aprobadas participaron en el sorteo. El proceso continúa con la visita de las familias ganadoras a la casa; una vez que conozcan el predio, podrán decidir si aceptarlo o no, y en caso de que declinen la oferta, el ministerio se comunicará con los suplentes.